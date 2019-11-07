В Криму окупанти зігнали на мітинг дітей. Через спеку вони непритомніли



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В Ялті окупанти провели жалобний мітинг у пам'ять про загиблих пасажирів теплохода «Армения» в 1941 році

Дітям надавали допомогу лікарі швидкої, які чергували на набережній Ялти

В окупованому Росією Криму на набережній в Ялті пройшов жалобний мітинг і молебень у пам'ять про загиблих пасажирів теплохода «Армения» в 1941 році, на якому через спеку непритомніли діти молодших класів.

Про це 7 листопада повідомляють Крим.Реалії.

Повідомляється, що біля пам'ятної таблички про загибель «Армении», що розміщена на каплиці Новомучеників і сповідників російських, зібралися представники міської «влади», члени громадських організацій ветеранів. А учні кадетських класів і клубу юних моряків вишикувалися навпроти меморіальної плити.

За інформацією очевидців, через спекотну погоду деякі діти молодших класів непритомніли на сонці під час мітингу. Їм надавали допомогу лікарі швидкої, які чергували на набережній.

Голова російської адміністрації Ялти Іван Імгрунт заявив на мітингу, що «завдання сьогодні – не тільки зберігати пам'ять про загиблих, а й своїми справами зміцнювати і робити кращою Росію – ту країну, заради якої вони віддали свої життя».

Учасники мітингу опустили вінки і квіти у море в місці, звідки пішов в останній рейс теплохід «Армения».

Теплохід «Армения» затонув біля берегів Криму 7 листопада 1941 року після атаки німецького торпедоносця. Радянська влада заявляла, що загинуло близько 5 тисяч осіб. На початку XXI століття оцінки збільшили до 7-10 тисяч осіб, бо на борт брали велику кількість «неврахованих» біженців.

Катастрофа «Армении» за кількістю жертв є однією з найбільших у світовій історії. Незважаючи на те, що відомі приблизні координати загибелі корабля, «Армению» досі не знайшли.