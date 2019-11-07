Путін і надалі використовуватиме російську мову як «м'яку силу» в гібридній війні

Зомбування російськомовних за кордоном, яким давно займається РосТВ, тепер проголошено офіційною державною політикою РФ

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Последнее выступление Путина на Совете по русскому языку свидетельствует, что мафиозной группировке, начинавшей с кражи денег на продовольствие для находившегося на грани голода Петербурга, мало захваченной России. Теперь она хочет приватизировать русский язык.

Территория русского языка много больше, чем сама страна. На русском говорят во всем мире. Его защитой может быть оправдано вмешательство в дела любой страны, где живут русскоязычные.

Зомбирование русскоязычных за границей, которым давно занимается РосТВ, теперь провозглашено официальной государственной политикой. В ее рамках русский язык будет использован как «мягкая сила» в кремлевской гибридной войне.

Не знаю, где обитают «пещерные русофобы», о которых говорил Путин, но сам он точно живёт как будто в первобытной пещере. Только пещерный человек, не имеющий ни малейшего представления о современной информационной реальности, может всерьез обсуждать возможность «замены Википедии» какой-то российской подделкой.

Русскоязычные европейцы посылают непрошеных защитников русского языка на чистом русском на х...

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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