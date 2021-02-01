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    У Бразилії вийшов містичний серіал про українців-чаклунів

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    Відьма співає закляття, що є українськими народними піснями - У Бразилії вийшов містичний серіал про українців-чаклунів
    Відьма співає закляття, що є українськими народними піснями
    Фото: globoplay.globo.com

    Сюжет розгортається довкола зникнення молодої дівчини Галини понад 30 років тому

    Серіал у жанрі фентезі під назвою «Бездушні» вийшов у Бразилії. У стрічці українців показали з містичної сторони. 

    Офіційна прем'єра серіалу відбулася ще у жовтні 2020 року, тому кінострічка вже доступна у мережі.

    Сюжет розгортається довкола зникнення молодої дівчини Галини у 1988 році у вигаданому місті Бригіда, що заснували українські іммігранти. 

    За сюжетом показується місто кінця 80-х років минулого століття, яке було засноване мігрантами з України. Сам серіал починається зі зникнення молодої Галини 1988 року. Коли дівчина пропала, жителі міста святкували Івана Купала. В результаті трагедії свято прибрали з міського календаря. Але через тридцять років події повторюються.


    Багатьох українських глядачів здивували містичні мотиви в серіалі. Так, головна героїня серіалу – українка, яка використовує народні пісні як заклинання. Крім цього, в одній зі сцен діти їдять борщ, правда, страва схожа більше на кров. Школярі завжди вкрай офіційно звертаються один до одного – Роман, Іван.

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    У Бразилії вийшов містичний серіал про українців-чаклунів
    У Бразилії вийшов містичний серіал про українців-чаклунів
    У Бразилії вийшов містичний серіал про українців-чаклунів
    У Бразилії вийшов містичний серіал про українців-чаклунів
    У Бразилії вийшов містичний серіал про українців-чаклунів

    Крім цього, у серіалі з'являється старенька, яка співає традиційну українську пісню «Маруся, раз-два-три – калина» як закляття.

    Варто відзначити, що поки що знято перший сезон серіалу. У ньому десять серій, кожна триває від сорока хвилин до години.

    В українському Інтернеті думки з приводу серіалу розділилися - одні хвалять його за інтерес до української культури, в той час як інші лають за «клюкву» - тобто стереотипні уявлення про слов'янський побут і ментальність.

    Теги: історія українці культура Бразилія серіал
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