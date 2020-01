Доктору Саламі був всього 51 рік

Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама. Про смерть гендиректора організації стало відомо у п'ятницю, 24 січня.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ на сторінці у твіттері. Причина смерті наразі не називається. Доктору Саламі був всього 51 рік

«Слова не можуть висловити наш смуток. Ми сумуємо разом із родиною лікаря Салами в цей важкий час», – йдеться у публікації.

The WHO family is grieving over the sudden passing of Dr Peter Salama, @WHO Executive Director, Universal Health Coverage – Life Course. pic.twitter.com/SpwX61sExH

«Глибоко засмучений і розбитий від раптової смерті мого колеги та друга доктора Пітера Салами, виконавчого директора ВООЗ… Наші найглибші співчуття родині, друзям та колегам Піта», – написав Гебрейесус.

Deeply saddened and heartbroken over the sudden passing of my colleague and friend Dr Peter Salama, @WHO Executive Director, Universal Health Coverage – Life Course. Our deepest sympathies and condolences are with Pete’s family, friends and colleagues. pic.twitter.com/ckshz3eHpk