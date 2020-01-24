Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама
Доктору Саламі був всього 51 рік
Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама. Про смерть гендиректора організації стало відомо у п'ятницю, 24 січня.
Про це повідомляє пресслужба ВООЗ на сторінці у твіттері. Причина смерті наразі не називається. Доктору Саламі був всього 51 рік
«Слова не можуть висловити наш смуток. Ми сумуємо разом із родиною лікаря Салами в цей важкий час», – йдеться у публікації.
The WHO family is grieving over the sudden passing of Dr Peter Salama, @WHO Executive Director, Universal Health Coverage – Life Course. pic.twitter.com/SpwX61sExH— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 24, 2020
«Глибоко засмучений і розбитий від раптової смерті мого колеги та друга доктора Пітера Салами, виконавчого директора ВООЗ… Наші найглибші співчуття родині, друзям та колегам Піта», – написав Гебрейесус.
Deeply saddened and heartbroken over the sudden passing of my colleague and friend Dr Peter Salama, @WHO Executive Director, Universal Health Coverage – Life Course. Our deepest sympathies and condolences are with Pete’s family, friends and colleagues. pic.twitter.com/ckshz3eHpk— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2020
Пітер Салама – лікар-епідеміолог, який був виконавчим директором Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.
Освіта: чоловік отримав ступінь у сфері медицини і суспільної охорони здоров'я в Мельбурнському і Гарвардському університетах, а ще він був стипендіатом Програм Фулбрайта і Харкнесса у сфері державної політики.
Наукова робота: Пітер Салама керував науковими дослідженнями, був автором публікацій із питань охорони здоров'я матерів і новонароджених, ВІЛ, харчування, смертності і насильства у воєнний час, здоров'я біженців та допомоги в надзвичайних ситуаціях і формування програм в нестабільних державах.
Особисте життя: одружений, був батьком трьох дітей.