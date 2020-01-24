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    Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама

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    Причина смерті Пітера Салами наразі не називається - Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама
    Причина смерті Пітера Салами наразі не називається

    Доктору Саламі був всього 51 рік

    Помер виконавчий директор ВООЗ Пітер Салама. Про смерть гендиректора організації стало відомо у п'ятницю, 24 січня.

    Про це повідомляє пресслужба ВООЗ на сторінці у твіттері. Причина смерті наразі не називається. Доктору Саламі був всього 51 рік 

    «Слова не можуть висловити наш смуток. Ми сумуємо разом із родиною лікаря Салами в цей важкий час», – йдеться у публікації.

    «Глибоко засмучений і розбитий від раптової смерті мого колеги та друга доктора Пітера Салами, виконавчого директора ВООЗ… Наші найглибші співчуття родині, друзям та колегам Піта», – написав Гебрейесус.

    Пітер Салама – лікар-епідеміолог, який був виконавчим директором Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

    Освіта: чоловік отримав ступінь у сфері медицини і суспільної охорони здоров'я в Мельбурнському і Гарвардському університетах, а ще він був стипендіатом Програм Фулбрайта і Харкнесса у сфері державної політики.

    Наукова робота: Пітер Салама керував науковими дослідженнями, був автором публікацій із питань охорони здоров'я матерів і новонароджених, ВІЛ, харчування, смертності і насильства у воєнний час, здоров'я біженців та допомоги в надзвичайних ситуаціях і формування програм в нестабільних державах.

    Особисте життя: одружений, був батьком трьох дітей.

     

    здоров'я медицина лікар смерть хвороби
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