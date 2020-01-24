У Дніпрі від грипу помер дворічний хлопчик



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Дитина захворіла на вірус грипу А 20 січня

У Дніпрі в лікарні від пандемічного грипу померла дитина віком 2,5 року.

Про це повідомила завідувач відділом організації епідеміологічних досліджень Державна установа «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Олена Кузьменко.

«Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання. Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А», - зазначила Кузьменко.

За її словами, це перший летальний випадок від грипу в нинішньому сезоні. В минулому сезоні таких випадків в області не було.

Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності на Дніпропетровщині за останній тиждень виріс на 55%. Всього, за епідемічний період (з початку жовтня) на грип в області хворіло понад 200 тис. людей. Пік захворюваності очікується у середині лютого.

Також нагадаємо, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї літаки, що прибувають із цієї країни, будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Як повідомлялось, 11 людей померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.

Нині епідемії ще немає, втім кількість хворих постійно зростає. Разом з тим, щеплення від грипу зробили лише близько 1% українців.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, з 30 вересня по 22 січня госпіталізували 67 113 осіб (із них 78,7% – діти віком до 17 років). З початку епідсезону на грип перехворіло близько 6,2% населення.