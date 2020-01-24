На Волині оголосили жалобу за загиблим бійцем Миколою Сорочуком



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У суботу, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання Миколи Сорочука

Захисник загинув 22 січня від кулі снайпера

На Волині 24 і 25 січня оголосили днями жалоби за загиблим у зоні операції Об’єднаних сил 22-річним військовослужбовцем Миколою Сорочуком.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

«Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації 24 та 25 січня 2020-го року оголошено днями жалоби за загиблим в зоні проведення операції Об’єднаних сил волинянином-військовослужбовцем Миколою Сорочуком... Відповідно до даного розпорядження, на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України», - йдеться у повідомленні.

Загинув військовий 22 січня 2020 року під час виконання бойових завдань на позиціях в межах взводного опорного пункту від кулі ворожого снайпера.

Прощання із полеглим героєм сьогодні, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька.

У суботу, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.

Нагадаємо, 23 січня міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував інформацію про те, що за неповний січень місяць 2020 року на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинуло восьмеро українських військових. Для порівняння, минулого року у січні Україна втратила трьох захисників.

До слова, напередодні міністр оборони виступив за скорочення терміну служби в армії. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни призову в 2020 році. Згідно з указом, навесні в армію будуть призивати 20-річних, з 18 років можна піти в армію добровільно.

Також розвідка в середу повідомила, що Росія перекидає бойовикам на Донбас військову техніку і боєприпаси.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.

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