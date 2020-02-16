Померла актриса з «Сексу у великому місті»



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Актриса Лінн Коен

У віці 86 років померла актриса Лінн Коен, відома своєю роллю в серіалі «Секс у великому місті»

Американська актриса Лінн Коен, яка зіграла в серіалі ««Секс у великому місті»», померла 14 лютого в віці 86 років.

Про це CNN повідомив менеджер актриси.

Причину смерті Коен не називаються.

Місце і дата похорону поки невідомі.

Лінн Коен грала няню і домробітницю, яка працювала в будинку у адвоката Міранди Хоббс, в 13 епізодах Сексу у великому місті в 2000, 2004, 2008, 2010 роках.

Глядачі також могли бачити актрису у другій частині трилогії Голодних ігор в 2013 році.

Як повідомлялося, 1 лютого цього року помер британський актор з «Зоряних воєн» Алан Харріс (Alan Harris).

Також у листопаді минулого року подолавший рак боксер Дуайт Річі помер після спарингу.