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    Померла актриса з «Сексу у великому місті»

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    Актриса Лінн Коен - Померла актриса з «Сексу у великому місті»
    Актриса Лінн Коен

    У віці 86 років померла актриса Лінн Коен, відома своєю роллю в серіалі «Секс у великому місті»

    Американська актриса Лінн Коен, яка зіграла в серіалі ««Секс у великому місті»», померла 14 лютого в віці 86 років.

    Про це CNN повідомив менеджер актриси.

    Причину смерті Коен не називаються.

    Місце і дата похорону поки невідомі.

    Лінн Коен грала няню і домробітницю, яка працювала в будинку у адвоката Міранди Хоббс, в 13 епізодах Сексу у великому місті в 2000, 2004, 2008, 2010 роках.

    Глядачі також могли бачити актрису у другій частині трилогії Голодних ігор в 2013 році.

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    Як повідомлялося, 1 лютого цього року помер британський актор з «Зоряних воєн»  Алан Харріс (Alan Harris). 

    Також у листопаді минулого року подолавший рак боксер Дуайт Річі помер після спарингу.

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