Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт

Померла держсекретарка США в адміністрації президента Білла Клінітона Мадлен Олбрайт. Про це повідомила її сім'я в офіційній заяві у Twitter.

«Мадлен Олбрайт, яка була біженкою від нацистської Німеччини й радянського комунізму і стала першою жінкою на посаді держсекретаря США, померла в середу у віці 84 років», – зазначається в повідомленні.

При цьому додається, що згідно із заявою родини, причиною її смерті стали наслідки онкологічного захворювання.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9