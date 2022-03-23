Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт померла на 85 році життя

Померла держсекретарка США в адміністрації президента Білла Клінітона Мадлен Олбрайт. Про це повідомила її сім'я в офіційній заяві у Twitter.

«Мадлен Олбрайт, яка була біженкою від нацистської Німеччини й радянського комунізму і стала першою жінкою на посаді держсекретаря США, померла в середу у віці 84 років», – зазначається в повідомленні.

При цьому додається, що згідно із заявою родини, причиною її смерті стали наслідки онкологічного захворювання.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 – Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

Мадлен Олбрайт очолювала Державний департамент США з 1997 по 2001 роки. До цього вона також обіймала високі дипломатичні посади, в тому числі в період з 1993 по 1997 роки працювала постійною представницею США при ООН.

Зауважимо, Мадлен Олбрайт (при народженні Марія Яна Корбелова), походить з родини чеських євреїв; життєва історія Олбрайт складається з лондонського періоду, навчання в католицькому пансіоні Швейцарії і 1957 року - отримання американського громадянства. Свою популярність Мадлен Олбрайт здобула завдяки політичній кар'єрі: небачена до 1997 року подія – років.

Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. У 1993 році стала послом США в Організації Об'єднаних Націй, а у 1997 році - головним дипломатом країни під час другого президентського терміну Білла Клінтона. CNN відзначає, що вона виступала за розширення НАТО, наполягала на втручанні альянсу в ситуацію на Балканах, щоб зупинити геноцид та етнічні чистки, прагнула зменшити поширення ядерної зброї та відстоювала права людини та демократію у всьому світі.