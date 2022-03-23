Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт
Мадлен Олбрайт померла на 85 році життя
Померла держсекретарка США в адміністрації президента Білла Клінітона Мадлен Олбрайт. Про це повідомила її сім'я в офіційній заяві у Twitter.
«Мадлен Олбрайт, яка була біженкою від нацистської Німеччини й радянського комунізму і стала першою жінкою на посаді держсекретаря США, померла в середу у віці 84 років», – зазначається в повідомленні.
При цьому додається, що згідно із заявою родини, причиною її смерті стали наслідки онкологічного захворювання.
Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9– Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022
Мадлен Олбрайт очолювала Державний департамент США з 1997 по 2001 роки. До цього вона також обіймала високі дипломатичні посади, в тому числі в період з 1993 по 1997 роки працювала постійною представницею США при ООН.
Зауважимо, Мадлен Олбрайт (при народженні Марія Яна Корбелова), походить з родини чеських євреїв; життєва історія Олбрайт складається з лондонського періоду, навчання в католицькому пансіоні Швейцарії і 1957 року - отримання американського громадянства. Свою популярність Мадлен Олбрайт здобула завдяки політичній кар'єрі: небачена до 1997 року подія – років.
Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. У 1993 році стала послом США в Організації Об'єднаних Націй, а у 1997 році - головним дипломатом країни під час другого президентського терміну Білла Клінтона. CNN відзначає, що вона виступала за розширення НАТО, наполягала на втручанні альянсу в ситуацію на Балканах, щоб зупинити геноцид та етнічні чистки, прагнула зменшити поширення ядерної зброї та відстоювала права людини та демократію у всьому світі.
Перед смертю Олбрайт відреагувала на війну в Україні. У своїй колонці в The New York Times, що вийшла під заголовком «Путін припускається історичної помилки», ексдержсекретар згадує про зустріч 20-річної давнини з Володимиром Путіним. Вона зазначила, що збочений світогляд цього політика і його бажання піддати ревізії розпад СРСР впадали в очі вже тоді.
«Ревізіоністське та абсурдне твердження Путіна про те, що Україна «цілком створена Росією» і фактично вкрадена у Російської імперії, повністю відповідає його збоченому світогляду. Що мене особливо стурбувало – це була спроба створити привід для повномасштабного вторгнення... За 20 років, які минули після нашої зустрічі, Путін обрав свій курс, відмовившись від демократичного розвитку на користь сценарію Сталіна. Він сконцентрував у своїх руках політичну та економічну владу, асимілюючи або розчавлюючи потенційних конкурентів і одночасно прагнучи відновити сферу російського панування на території колишнього Радянського Союзу. Як і інші авторитарні лідери, він прирівнює свій добробут до благополуччя нації, а опозицію – до зради. Він упевнений, що американцям так само, як і йому, властиві цинізм і жадоба влади, і що у світі, де всі брешуть, він не повинен говорити правду. Він вважає, що Сполучені Штати домінують у своєму регіоні за допомогою сили, а отже, Росія має таке ж право», – згадувала Олбрайт.
За її словами, Путін роками прагнув надати значущості міжнародній репутації своєї країни, збільшити військову та економічну міць Росії, послабити НАТО та розділити Європу, вбиваючи клин між нею та Сполученими Штатами. В усіх цих розкладах була присутня Україна.
«Однак замість того, щоб прокласти Росії шлях до величі, вторгнення в Україну забезпечить Путіну ганьбу, залишивши його країну дипломатично ізольованою, економічно недієздатною та стратегічно вразливою перед сильнішим і згуртованішим західним альянсом», – писала Олбрайт.
До слова, під час ракетного обстрілу в Києві загинула відома українська актриса Оксана Швець.