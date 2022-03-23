У Кремлі ще не зрозуміли, що запустили процес переформатування Росії

Людство покінчить з війною, а не війна з людством

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Все эти годы, начиная с 1991-го, Россия хотела переформатировать Украину под себя – никакой субъектности, никакой идентичности, никакой самодостаточности. Навязывание особых статусов через войну – из этой логики.

Когда переформатировать не получилось, в России решили уничтожить/нанести максимальный вред Украине через полномасштабную войну.

Но и это не получается. И, в итоге, российская власть запустит процесс переформатирования самой РФ. Украина переформатирует Россию, а не наоборот.

Но в Кремле этого еще не поняли, «заточка» на войну там напрочь затмила любой мыслительный процесс, будут теперь, видимо, искать выход на «военный простор» с Западом.

Дальше – уверена, человечество покончит с войной, а не война с человечеством.

Джерело: блог Олесі Яхно

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