У Кремлі ще не зрозуміли, що запустили процес переформатування Росії
Людство покінчить з війною, а не війна з людством
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Все эти годы, начиная с 1991-го, Россия хотела переформатировать Украину под себя – никакой субъектности, никакой идентичности, никакой самодостаточности. Навязывание особых статусов через войну – из этой логики.
Когда переформатировать не получилось, в России решили уничтожить/нанести максимальный вред Украине через полномасштабную войну.
Но и это не получается. И, в итоге, российская власть запустит процесс переформатирования самой РФ. Украина переформатирует Россию, а не наоборот.
Но в Кремле этого еще не поняли, «заточка» на войну там напрочь затмила любой мыслительный процесс, будут теперь, видимо, искать выход на «военный простор» с Западом.
Дальше – уверена, человечество покончит с войной, а не война с человечеством.
Джерело: блог Олесі Яхно