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    Думки вголос

    У Кремлі ще не зрозуміли, що запустили процес переформатування Росії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна переформатує Росію, а не навпаки - У Кремлі ще не зрозуміли, що запустили процес переформатування Росії
    Україна переформатує Росію, а не навпаки

    Людство покінчить з війною, а не війна з людством

    Мовою оригіналу

    Все эти годы, начиная с 1991-го, Россия хотела переформатировать Украину под себя – никакой субъектности, никакой идентичности, никакой самодостаточности. Навязывание особых статусов через войну – из этой логики.

    Когда переформатировать не получилось, в России решили уничтожить/нанести максимальный вред Украине через полномасштабную войну.

    Но и это не получается. И, в итоге, российская власть запустит процесс переформатирования самой РФ. Украина переформатирует Россию, а не наоборот.

    Но в Кремле этого еще не поняли, «заточка» на войну там напрочь затмила любой мыслительный процесс, будут теперь, видимо, искать выход на «военный простор» с Западом.

    Дальше – уверена, человечество покончит с войной, а не война с человечеством.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Кремлі ще не зрозуміли, що запустили процес переформатування Росії