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    Померла вдова першого в історії людства космонавта

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    Валентина Гагаріна у&nbsp;грудні 2019 року відзначила своє 84-річчя - Померла вдова першого в історії людства космонавта
    Валентина Гагаріна у грудні 2019 року відзначила своє 84-річчя
    Фото: РИА Новости

    Валентина Гагаріна, вдова Юрія Гагаріна, пішла з життя на 85-му році життя

    На 85-му році життя померла Валентина Гагаріна - вдова першого космонавта планети Юрія Гагаріна. 

    «Ми підтверджуємо, що Валентина Іванівна Гагаріна померла, більше поки інформації немає», - повідомили у прес-службі Центру підготовки космонавтів.

    Валентина Гагаріна у грудні 2019 року відзначила своє 84-річчя.

    Гагаріна, в дівоцтві Горячева, народилася 15 грудня 1935 року в Оренбурзі. Вона закінчила медичне училище і в 1957 році вийшла заміж за майбутнього першого космонавта планети Юрія Гагаріна. 

    Архівне фото молодого подружжя Гагаріних
    Архівне фото молодого подружжя Гагаріних

    У подружжя народилися дві дочки - Олена і Галина.

    Після загибелі чоловіка в 1968 році Валентина Гагаріна працювала лаборантом-біохіміком в лабораторії ЦУПа в Зоряному містечку.

    Вона також написала книгу спогадів про чоловіка «108 хвилин і все життя».

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