Померла вдова першого в історії людства космонавта



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Валентина Гагаріна у грудні 2019 року відзначила своє 84-річчя Фото: РИА Новости

Валентина Гагаріна, вдова Юрія Гагаріна, пішла з життя на 85-му році життя

На 85-му році життя померла Валентина Гагаріна - вдова першого космонавта планети Юрія Гагаріна.

«Ми підтверджуємо, що Валентина Іванівна Гагаріна померла, більше поки інформації немає», - повідомили у прес-службі Центру підготовки космонавтів.

Валентина Гагаріна у грудні 2019 року відзначила своє 84-річчя.

Гагаріна, в дівоцтві Горячева, народилася 15 грудня 1935 року в Оренбурзі. Вона закінчила медичне училище і в 1957 році вийшла заміж за майбутнього першого космонавта планети Юрія Гагаріна.

Архівне фото молодого подружжя Гагаріних

У подружжя народилися дві дочки - Олена і Галина.

Після загибелі чоловіка в 1968 році Валентина Гагаріна працювала лаборантом-біохіміком в лабораторії ЦУПа в Зоряному містечку.

Вона також написала книгу спогадів про чоловіка «108 хвилин і все життя».