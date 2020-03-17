Померла вдова першого в історії людства космонавта
Валентина Гагаріна, вдова Юрія Гагаріна, пішла з життя на 85-му році життя
На 85-му році життя померла Валентина Гагаріна - вдова першого космонавта планети Юрія Гагаріна.
«Ми підтверджуємо, що Валентина Іванівна Гагаріна померла, більше поки інформації немає», - повідомили у прес-службі Центру підготовки космонавтів.
Валентина Гагаріна у грудні 2019 року відзначила своє 84-річчя.
Гагаріна, в дівоцтві Горячева, народилася 15 грудня 1935 року в Оренбурзі. Вона закінчила медичне училище і в 1957 році вийшла заміж за майбутнього першого космонавта планети Юрія Гагаріна.
У подружжя народилися дві дочки - Олена і Галина.
Після загибелі чоловіка в 1968 році Валентина Гагаріна працювала лаборантом-біохіміком в лабораторії ЦУПа в Зоряному містечку.
Вона також написала книгу спогадів про чоловіка «108 хвилин і все життя».