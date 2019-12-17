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    Технології

    Американські астрономи знайшли ідеальне місце для людей на Марсі

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    У районі рівнини Аркадія великі запаси льоду, що можна буде добути навіть за допомогою звичайної лопати - Американські астрономи знайшли ідеальне місце для людей на Марсі
    У районі рівнини Аркадія великі запаси льоду, що можна буде добути навіть за допомогою звичайної лопати

    На думку вчених, ідеальне місце для людей на Червоній планеті знаходиться в районі рівнини Аркадія

    Американські астрономи виявили підходяще місце для висадки пілотованої місії на Марсі.

    Про це повідомляє Naked Science.

    На думку вчених, ідеальне місце для людей на Червоній планеті знаходиться в районі рівнини Аркадія. Там рівна велика поверхня, а також великі запаси льоду. Його можна буде добути навіть за допомогою звичайної лопати.

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    Американські астрономи знайшли ідеальне місце для людей на Марсі
    Американські астрономи знайшли ідеальне місце для людей на Марсі

    Науковці відзначили, що можливість поповнити запаси води на Марсі дозволить знизити вагу корабля, витрати палива і навіть його вартість.

    Раніше повідомлялося, що вчений зі США виявив на Марсі комах. Наукову статтю піддали жорсткій критиці, а через кілька днів вона була видалена. Також повідомлялося, що Ілон Маск розповів про створення колонії на Марсі.

     

    США космонавти космос Ілон Маск
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