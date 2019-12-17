Американські астрономи знайшли ідеальне місце для людей на Марсі



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У районі рівнини Аркадія великі запаси льоду, що можна буде добути навіть за допомогою звичайної лопати

На думку вчених, ідеальне місце для людей на Червоній планеті знаходиться в районі рівнини Аркадія

Американські астрономи виявили підходяще місце для висадки пілотованої місії на Марсі.

Про це повідомляє Naked Science.

На думку вчених, ідеальне місце для людей на Червоній планеті знаходиться в районі рівнини Аркадія. Там рівна велика поверхня, а також великі запаси льоду. Його можна буде добути навіть за допомогою звичайної лопати.

Науковці відзначили, що можливість поповнити запаси води на Марсі дозволить знизити вагу корабля, витрати палива і навіть його вартість.

Раніше повідомлялося, що вчений зі США виявив на Марсі комах. Наукову статтю піддали жорсткій критиці, а через кілька днів вона була видалена. Також повідомлялося, що Ілон Маск розповів про створення колонії на Марсі.