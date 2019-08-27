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    Померла відома дизайнерка Ізабель Толедо

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    Дизайнерка Ізабель Толедо померла від раку - Померла відома дизайнерка Ізабель Толедо
    Дизайнерка Ізабель Толедо померла від раку
    Фото: АР

    Жінка померла у віці 59 років від раку молочної залози

    Померла американський дизайнер кубинського походження Ізабель Толедо.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Відзначається, що жінка померла у віці 59 років від раку молочної залози.

    Толедо займалася вивченням дизайну і живопису в Технологічному інституті моди (Fashion Institute of Technology) і школі дизайну Parsons (Parsons School of Design).

    Популярність дизайнер отримала після створення сукні для колишньої першої леді США Мішель Обами в 2009 році.

    Крім того, Толедо працювала з такими селебріті, як Демі Мур, Дебі Мейзар і Дебра Мессінг.

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