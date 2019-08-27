Померла відома дизайнерка Ізабель Толедо



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Дизайнерка Ізабель Толедо померла від раку Фото: АР

Жінка померла у віці 59 років від раку молочної залози

Померла американський дизайнер кубинського походження Ізабель Толедо.

Про це повідомляє Associated Press.

Відзначається, що жінка померла у віці 59 років від раку молочної залози.

Толедо займалася вивченням дизайну і живопису в Технологічному інституті моди (Fashion Institute of Technology) і школі дизайну Parsons (Parsons School of Design).

Популярність дизайнер отримала після створення сукні для колишньої першої леді США Мішель Обами в 2009 році.

Крім того, Толедо працювала з такими селебріті, як Демі Мур, Дебі Мейзар і Дебра Мессінг.