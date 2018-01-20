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    Померла володарка «Оскара» Дороті Мелоун

    Смерть акторки наступила від природних причин
    Американська актриса Дороті Мелоун померла на 93-му році життя в Далласі. Про це повідомляє Los Angeles Times. Як зазначається, смерть наступила від природних причин. Популярність Мелоун принесла роль в телесеріалі «Пейтон-Плейс», а в 1957 році актриса отримала премію «Оскар» за роль у фільмі «Слова, написані на
    • Сьогодні, 01:03
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    Смерть акторки наступила від природних причин

    Американська актриса Дороті Мелоун померла на 93-му році життя в Далласі.

    Про це повідомляє Los Angeles Times.

    Як зазначається, смерть наступила від природних причин.

    Популярність Мелоун принесла роль в телесеріалі «Пейтон-Плейс», а в 1957 році актриса отримала премію «Оскар» за роль у фільмі «Слова, написані на вітрі».

    Нагадаємо, у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія в 74-річному віці помер американський режисер Хью Вілсон, який зняв комедію «Поліцейська академія».

    Вілсон помер у своєму будинку після хвороби, подробиці смерті не розкриваються.

    Режисер також створив такі стрічки, як «Клуб перших дружин», «Вибух з минулого», «Охоронець Тесс», а також серіали «Радіо Цинциннаті» і «Місце Френка».

    США смерть актриса
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