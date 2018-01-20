Померла володарка «Оскара» Дороті Мелоун

Смерть акторки наступила від природних причин

Американська актриса Дороті Мелоун померла на 93-му році життя в Далласі. Про це повідомляє Los Angeles Times. Як зазначається, смерть наступила від природних причин. Популярність Мелоун принесла роль в телесеріалі «Пейтон-Плейс», а в 1957 році актриса отримала премію «Оскар» за роль у фільмі «Слова, написані на



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Смерть акторки наступила від природних причин

Американська актриса Дороті Мелоун померла на 93-му році життя в Далласі.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Як зазначається, смерть наступила від природних причин.

Популярність Мелоун принесла роль в телесеріалі «Пейтон-Плейс», а в 1957 році актриса отримала премію «Оскар» за роль у фільмі «Слова, написані на вітрі».

Нагадаємо, у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія в 74-річному віці помер американський режисер Хью Вілсон, який зняв комедію «Поліцейська академія».

Вілсон помер у своєму будинку після хвороби, подробиці смерті не розкриваються.

Режисер також створив такі стрічки, як «Клуб перших дружин», «Вибух з минулого», «Охоронець Тесс», а також серіали «Радіо Цинциннаті» і «Місце Френка».