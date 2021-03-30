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    Померлий український лікар рекламує в Німеччині диво-масажери

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    Масажну подушку з голками від Миколи Ляпка телеглядачам пропонують купити за 59,99 євро - Померлий український лікар рекламує в Німеччині диво-масажери
    Масажну подушку з голками від Миколи Ляпка телеглядачам пропонують купити за 59,99 євро
    Фото з трансляції каналу НМ

    Рекламні ролики з померлим українським винахідником аплікаторів транслює у Німеччини європейський російськомовний телеканал

    На німецькому телебаченні транслюють рекламу аплікаторів українця Миколи Ляпка, який 21 березня помер від ускладнень коронавірусу.

    Про це повідомляє «Главком».

    Рекламні ролики транслює у Німеччині європейський російськомовний телеканал «Новый Мир» (НМ).

    Аплікатор-коврик «Ромашка» від Миколи Ляпка телеглядачам пропонують купити за 69,99 євро, а масажну подушку з голками – за 59,99 євро.

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    Померлий український лікар рекламує в Німеччині диво-масажери
    Померлий український лікар рекламує в Німеччині диво-масажери
    Померлий український лікар рекламує в Німеччині диво-масажери
    Померлий український лікар рекламує в Німеччині диво-масажери
    Померлий український лікар рекламує в Німеччині диво-масажери

    Європейський російськомовний телеканал «Новый Мир» (НМ) розпочав мовлення 14 лютого 2016 року в супутнику HotBird. Головною аудиторією каналу стала російськомовна діаспора Німеччини, яка за найскромнішими оцінками становить понад 3 млн осіб.

    До кінця 2016 року НМ розширив свою супутникового аудиторію за рахунок користувачів численних IPTV-сервісів і кабельних операторів. Сьогодні телеканал також широко відомий у всіх країнах ЄС, у Великій Британії, Ізраїлі, США, Канаді та країнах СНД.

    Нагадаємо, Микола Ляпко народився 13 травня 1954 року у Донецьку. З 1983 року працював лікарем швидкої допомоги у Мар'їнці. У 1989 році, після успішного закінчення курсів, став лікарем-голкорефлексотерапевтом.

    Ляпко створив свою унікальну технологію голкотерапії, яка широко використовується у медичній практиці. Аплікатори Ляпка — це гумові еластичні пластини або ролики з зафіксованими на них в особливому порядку голками. Для виготовлення голок використовують цинк, мідь, залізо, нікель і срібло.

    21 березня 2021 року розробник широко застосовуваних однойменних аплікаторів Микола Ляпко помер від ускладнень коронавірусу.

    Теги: телебачення Німеччина медицина лікар Україна реклама коронавірус
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