В столичному центрі нефрології вперше трансплантували нирку

Донором для 22-річної пацієнтки стала її мати

Операція з трансплантації нирки була успішно проведена фахівцями Київського міського центру нефрології та діалізу. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, це перша подібна операция в новоствореному центрі.

«У столиці найкращі нефрологи. І це не просто слова: 6 березня 2021 року лікарі столичного центру нефрології і діалізу вперше трансплантували нирку. Прооперовано 22-річну дівчину. Донором для неї стала рідна мама. Вже 15 березня 2021 року доньку і маму виписали зі стаціонарного відділення Центру в задовільному стані. І головне – пацієнтка більше не потребує сеансів гемодіалізу, бо донорська нирка працює!» – написав Микола Поворозник.

Він нагадав, що КНП «Київський міський центр нефрології і діалізу» було створено у 2017 році. Його завдання – працювати над реєстром таких хворих, проводити безперервний контроль якості надання медичної допомоги та ефективного використання наявних матеріально-технічних та кадрових ресурсів, забезпечити хворих незалежно від лікувального закладу, у якому вони перебувають, витратними матеріалами для проведення гемо- та перитонеального діалізу. Крім того, завершальним етапом надання медичної допомоги є трансплантація, яку наразі вже розпочато в Центрі.

У своєму дописі Микола Поворозник також привітав нефрологів із професійним святом: «У суботу нефрологи усього світу святкували професійне свято. Нефрологи – це лікарі, які лікують нирки і все, що з ними пов’язано. Я бажаю кожному лікарю міцного здоров’я, щастя і благополуччя їхнім сім’ям».

Раніше стало відомо, що Україна легалізувала ринок біоімплантатів для трансплантації.