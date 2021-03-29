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    В столичному центрі нефрології вперше трансплантували нирку

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    Операція була проведена фахівцями Київського міського центру нефрології та діалізу - В столичному центрі нефрології вперше трансплантували нирку
    Операція була проведена фахівцями Київського міського центру нефрології та діалізу
    Ілюстративне фото

    Донором для 22-річної пацієнтки стала її мати

    Операція з трансплантації нирки була успішно проведена фахівцями Київського міського центру нефрології та діалізу. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, це перша подібна операция в новоствореному центрі.

    «У столиці найкращі нефрологи. І це не просто слова: 6 березня 2021 року лікарі столичного центру нефрології і діалізу вперше трансплантували нирку. Прооперовано 22-річну дівчину. Донором для неї стала рідна мама. Вже 15 березня 2021 року доньку і маму виписали зі стаціонарного відділення Центру в задовільному стані. І головне – пацієнтка більше не потребує сеансів гемодіалізу, бо донорська нирка працює!» – написав Микола Поворозник.

    Він нагадав, що КНП «Київський міський центр нефрології і діалізу» було створено у 2017 році. Його завдання – працювати над реєстром таких хворих, проводити безперервний контроль якості надання медичної допомоги та ефективного використання наявних матеріально-технічних та кадрових ресурсів, забезпечити хворих незалежно від лікувального закладу, у якому вони перебувають, витратними матеріалами для проведення гемо- та перитонеального діалізу. Крім того, завершальним етапом надання медичної допомоги є трансплантація, яку наразі вже розпочато в Центрі.

    У своєму дописі Микола Поворозник також привітав нефрологів із професійним святом: «У суботу нефрологи усього світу святкували професійне свято. Нефрологи – це лікарі, які лікують нирки і все, що з ними пов’язано. Я бажаю кожному лікарю міцного здоров’я, щастя і благополуччя їхнім сім’ям».

    Раніше стало відомо, що Україна легалізувала ринок біоімплантатів для трансплантації.

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    Теги: лікар ринок лікарня Україна КМДА
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