Помічник Зеленського прокоментував скандал навколо розмови президентів України і США



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Помічник президента заявив, що не бачить помилок глави держави Володимира Зеленського під час візиту в США

Помічник президента Андрій Єрмак прокоментував скандал навколо телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Єрмак запевнив журналістів ТСН, що основа і темп консультацій з лідерами Німеччини та Франції не зазнали змін після розшифровки розмови двох президентів.

«Ситуація непроста. Вона дісталася сьогоднішній владі у спадок. Це внутрішні справи США», — сказав він.

При цьому помічник президента підкреслив, що Україна бачить в США «друга і стратегічного партнера».

«А те, що відбувається там — це їхня внутрішня політична кухня, ми не будемо жодним чином брати в цьому участь», — зазначив Єрмак.

Помічник президента додав, що не бачить помилок глави держави Володимира Зеленського під час візиту в США.

Відповідаючи на питання про те, чи спілкувався Зеленський або хтось із офісу президента на предмет реакції європейських лідерів на розшифровку розмови президентів США і України, Єрмак сказав:

«Ніхто не дзвонив, а той темп і основа консультацій, яка є з нашими партнерами з Франції та Німеччини, не зазнала жодних змін».

При цьому помічник Зеленського висловив надію на те, що найближчим часом у голів держав буде можливість поспілкуватися на саміті лідерів Нормандської четвірки.

Раніше, американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

В Росії відреагували на заклик до Зеленського оприлюднити стенограму розмови з Путіним.