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    Оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці

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    Вакцинованим українцям відкривається можливість подорожувати - Оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці
    Вакцинованим українцям відкривається можливість подорожувати
    Фото: AP/Emilio Morenatti

    Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення

    Українці, які отримали дві дози CoronaVac, можуть подорожувати закордон. Для цього у них має бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

    За даними порталу Helsi.me українці зможуть полетіти до таких країн:

    • Іспанія;
    • Естонія;
    • Австрія;
    • Нідерланди;
    • Молдова;
    • Угорщина;
    • Туреччина;
    • Греція;
    • Болгарія;
    • Португальська Мадейра.

    «Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою», – вказано у повідомленні.

    Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт.

    Водночас глава ВООЗ визнав: нові штами Covid-19 перемагають у гонці проти вакцин.

    Зазначимо, що минулої доби у Києві проведено рекордну кількість вакцинацій – 20032 щеплення. Також за добу в Києві від коронавірусу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло.

    Днями Греція визнала українські ковід-сертифікати.

    Український уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.

    5 липня у «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати.

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    Теги: Молдова українці щеплення
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    Оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці