Оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення
Українці, які отримали дві дози CoronaVac, можуть подорожувати закордон. Для цього у них має бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
За даними порталу Helsi.me українці зможуть полетіти до таких країн:
- Іспанія;
- Естонія;
- Австрія;
- Нідерланди;
- Молдова;
- Угорщина;
- Туреччина;
- Греція;
- Болгарія;
- Португальська Мадейра.
«Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою», – вказано у повідомленні.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт.
Водночас глава ВООЗ визнав: нові штами Covid-19 перемагають у гонці проти вакцин.
Зазначимо, що минулої доби у Києві проведено рекордну кількість вакцинацій – 20032 щеплення. Також за добу в Києві від коронавірусу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло.
Днями Греція визнала українські ковід-сертифікати.
Український уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.
5 липня у «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати.