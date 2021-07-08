Оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення

Українці, які отримали дві дози CoronaVac, можуть подорожувати закордон. Для цього у них має бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

За даними порталу Helsi.me українці зможуть полетіти до таких країн:

Іспанія;

Естонія;

Австрія;

Нідерланди;

Молдова;

Угорщина;

Туреччина;

Греція;

Болгарія;

Португальська Мадейра.

«Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою», – вказано у повідомленні.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення. Його видає сімейний лікар, але для цього потрібно взяти закордонний паспорт.

Водночас глава ВООЗ визнав: нові штами Covid-19 перемагають у гонці проти вакцин.

Зазначимо, що минулої доби у Києві проведено рекордну кількість вакцинацій – 20032 щеплення. Також за добу в Києві від коронавірусу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло.

Днями Греція визнала українські ковід-сертифікати.

Український уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.

5 липня у «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати.

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