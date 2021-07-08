Мінцифри розповіло деталі запровадження паперового Covid-сертифіката

І в цифровому, і в паперовому варіантах Covid-сертифікату буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера

Covid-сертифікат планується трьох типів

В Україні Covid-сертифікат можна буде отримати в паперовому вигляді, ймовірно, з осені. Як пише «Укрінформ», про це на пресконференції сказала проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

«Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія Covid-сертифкату. Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді», – сказала Черногоренко.

За її словами, і в цифровому, і в паперовому варіантах Covid-сертифікату буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера.

Відповідно, Covid-сертифікат планується трьох типів: про проходження повного курсу вакцинації, про негативний ПРЛ-тест на визначення Covid-19 та про те, що людина перехворіла на Covid-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

Як додала на пресконференції генеральна директорка Директорату МОЗ з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я Марія Карчевич, паперова версія Covid-сертифікату планується на початок осені, отримати такий сертифікат можна буде через сімейного лікаря і заклад охорони здоров’я.

Також, за її словами, планується що Covid-сертифікат буде як виїзду за кордон, так і «внутрішнім».

«Також є внутрішній сертифікат. Наразі МОЗ подав пропозиції, що внутрішній сертифікат може використовуватися для відвідання масових заходів на літній період. Можливо, на осінній період, коли ми будемо бачити, що епідситуація погіршується, будемо розширювати спектр використання цього сертифікату», – сказала Карчевич.

Зазначимо, Греція визнала українські ковід-сертифікати.

Як відомо, з 1 липня на території Європейського Союзу та Шенгенській зоні почали діяти цифрові ковід-сертифікати. Введення таких сертифікатів, має полегшити для європейців подорожі в умовах пандемії коронавірусу й передусім у період відпусток.

Український уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.

5 липня у «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати.

Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, у тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою з приводу визнання ковід-сертифікатів.

Як раніше писав «Главком», Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Зазначається, що в оновленому застосунку «Дія» впродовж місяця сертифікат з’явиться для майже для 600 тисяч українців, які вже отримали дві дози щеплення.

Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися у рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже у липні.