Греція визнала українські ковід-сертифікати

Вакциновані українці зможуть без пешкод відвідувати Грецію

Попри пандемію коронавірусу українські туристи можуть віддати Грецію, адже країна визнаватиме українські ковід-сертифікати.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Нікос Дендіас під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

«Я хотів би подякувати за внесок українців у розвиток грецької економіки. Оскільки близько 30 тисяч українців працюють у грецькому морському флоті. І, звичайно, багато українців відвідують Грецію як туристи. Я сподіваюсь, що так буде і цього року, оскільки ми визнаємо ковід-сертифікати. Тож як і раніше українці зможуть відвідувати Грецію», – нааголосив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.

Як відомо, з 1 липня в на території Європейського Союзу та Шенгенській зоні почали діяти цифрові кові-сертифікати. Введення таких сертифікатів, має полегшити для європейців подорожі в умовах пандемії коронавірусу й передусім у період відпусток.

Український уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid -19.

5 липня у «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати.

Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою з приводу визнання ковід-сертифікатів.

Як раніше писав «Главком», Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Зазначається, що в оновленому застосунку «Дія» впродовж місяця сертифікат з’явиться для майже для 600 тисяч українців, які вже отримали дві дози щеплення.

Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.