Епіфаній визнав нечинними будь-які документи і розпорядження УПЦ КП



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Глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній

У свою чергу патріарх Філарет заперечує припинення діяльності Київського патріархату

Глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній видав указ, яким визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання Української православної церкви Київського патріархату, передає УНН із посиланням на текст указу.

«...будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 р., є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській православній церкві (Православній церкві України)», - йдеться в указі.

Нагадаємо, патріарх Філарет заперечує припинення діяльності Київського патріархату.

У свою чергу предстоятель Православної церкви України зазначив, що всі намагалися пояснити, що зараз фактично вже немає УПЦ КП, а Київський патріархат ліг в основу єдиної ПЦУ.

Нагадаємо, що 22 травня Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч з представниками Вселенського Патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом та другим секретарем Святого та Священного Синоду дияконом Григорієм (Франгакісом).

Як відомо, 12 травня почесний патріарх Філарет заявив, що у Православній церкві України можливий розкол, тому що з моменту створення ПЦУ її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній припинив спілкуватися з ним, а також порушив попередні домовленості, за якими Філарет мав би керувати церквою, а Епіфаній представляти її на зовнішньому рівні. Також Філарет запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. Після цього деякі засоби масової інформації заявили, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія. За кілька днів, 14 травня предстоятель Православної церкви Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві. «Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє єдиної помісної Української православної церкви», - підкреслив він.

9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

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