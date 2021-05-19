Посольство України в Ізраїлі почало організацію евакуації українців з Сектора Гази
Бажаючим повернутися в Україну необхідно звернутися до відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській національній адміністрації
Посольство України в Ізраїлі спільно з міжнародними партнерами вживає заходи, направлені на організацію евакуації громадян України з Сектора Гази. Про це повідомляє пресслужба дипломатичної установи.
«Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, прем'єр-міністру, Міністерству закордонних справ і спеціальним службам організувати повернення громадян України на Батьківщину з Cектора Гази, де триває ескалація збройного протистояння. Наразі посольством спільно з усіма причетними сторонами, а також нашими міжнародними партнерами вживаються заходи, направлені на організацію евакуації громадян України з Сектора Гази», – сказано у повідомленні.
Як зазначають у посольстві, громадянам України, які опинилися в зоні конфлікту, а також потребують допомоги у поверненні додому, необхідно звернутися до відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській Національній Адміністрації за телефоном: +972-59-969-95-61 або на електронну пошту [email protected]
Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.
Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.
У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.
Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.
Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.