Понад 400 китів загинули біля берегів Тасманії

З понеділка на західному узбережжі Тасманії було виявлено скупчення сотень китів

Біля берегів австралійської Тасманії загинули понад 380 китів. Про це пише BBC.

До вечора середи рятувальникам вдалося врятувати 50 китів, і вони намагалися допомогти решті живих особин – приблизно 30 китам.

Представники уряду Тасманії заявили, що рятувальні роботи триватимуть до «останньої живої тварини». За їх словами, тепер основна увага буде зосереджена на тому, щоб прибрати з узбережжя трупи китів.

