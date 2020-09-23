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    Понад 400 китів загинули біля берегів Тасманії

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    <span>Напередодні повідомлялося, що біля берегів Тасманії застрягли близько 270 китів, третина з яких загинули</span> - Понад 400 китів загинули біля берегів Тасманії
    Напередодні повідомлялося, що біля берегів Тасманії застрягли близько 270 китів, третина з яких загинули

    З понеділка на західному узбережжі Тасманії було виявлено скупчення сотень китів

    Біля берегів австралійської Тасманії загинули понад 380 китів. Про це пише BBC.

    До вечора середи рятувальникам вдалося врятувати 50 китів, і вони намагалися допомогти решті живих особин – приблизно 30 китам.

    Представники уряду Тасманії заявили, що рятувальні роботи триватимуть до «останньої живої тварини». За їх словами, тепер основна увага буде зосереджена на тому, щоб прибрати з узбережжя трупи китів.

    Зазначається, що це наймасовіша загибель китів з будь-коли зафіксованих. В останній раз зоологи фіксували подібне в 1996 році, коли в Західній Австралії на сушу викинулися 320 китів.

    Поки неясно, чому тварини застрягли біля берегів. Відомо, що цей вид схильний до того, щоб викидатися на берег.

    Нагадаємо, що в 2017 році понад 400 китів викинулися на берег в Новій Зеландії.

    тварини
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