Понад 400 китів загинули біля берегів Тасманії
З понеділка на західному узбережжі Тасманії було виявлено скупчення сотень китів
Біля берегів австралійської Тасманії загинули понад 380 китів. Про це пише BBC.
До вечора середи рятувальникам вдалося врятувати 50 китів, і вони намагалися допомогти решті живих особин – приблизно 30 китам.
Представники уряду Тасманії заявили, що рятувальні роботи триватимуть до «останньої живої тварини». За їх словами, тепер основна увага буде зосереджена на тому, щоб прибрати з узбережжя трупи китів.
More pilot whales have been found stranded off the west coast of Tasmania, in Australia.— The Telegraph (@Telegraph) September 23, 2020
It is estimated that almost 500 in total have become stuck, making it the largest mass stranding ever recorded in the country.
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Зазначається, що це наймасовіша загибель китів з будь-коли зафіксованих. В останній раз зоологи фіксували подібне в 1996 році, коли в Західній Австралії на сушу викинулися 320 китів.
Поки неясно, чому тварини застрягли біля берегів. Відомо, що цей вид схильний до того, щоб викидатися на берег.
Нагадаємо, що в 2017 році понад 400 китів викинулися на берег в Новій Зеландії.