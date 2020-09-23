Понад 400 китів загинули біля берегів Тасманії



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Напередодні повідомлялося, що біля берегів Тасманії застрягли близько 270 китів, третина з яких загинули

З понеділка на західному узбережжі Тасманії було виявлено скупчення сотень китів

Біля берегів австралійської Тасманії загинули понад 380 китів. Про це пише BBC.

До вечора середи рятувальникам вдалося врятувати 50 китів, і вони намагалися допомогти решті живих особин – приблизно 30 китам.

Представники уряду Тасманії заявили, що рятувальні роботи триватимуть до «останньої живої тварини». За їх словами, тепер основна увага буде зосереджена на тому, щоб прибрати з узбережжя трупи китів.

More pilot whales have been found stranded off the west coast of Tasmania, in Australia.



It is estimated that almost 500 in total have become stuck, making it the largest mass stranding ever recorded in the country.



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Зазначається, що це наймасовіша загибель китів з будь-коли зафіксованих. В останній раз зоологи фіксували подібне в 1996 році, коли в Західній Австралії на сушу викинулися 320 китів.

Поки неясно, чому тварини застрягли біля берегів. Відомо, що цей вид схильний до того, щоб викидатися на берег.

Нагадаємо, що в 2017 році понад 400 китів викинулися на берег в Новій Зеландії.