  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Понад дві тисячі абітурієнтів з ОРДЛО і Криму вступили цього року в українські виші

    • Розсилка
    10 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму - Понад дві тисячі абітурієнтів з ОРДЛО і Криму вступили цього року в українські виші
    10 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму

    Більшість вступників з Донбасу віддали перевагу навчальним закладам, які територіально знаходяться неподалік, зокрема в Донецькій області

    Понад дві тисячі абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступили до українських закладів вищої освіти. Про повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

    «З початку роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти. Якщо у 2016 році було зараховано 1008 студентів, то у 2020 році – 2026. При цьому з метою безпеки вступників у рейтингових списках та наказах про зарахування прізвища шифрувалися», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що більшість вступників з Донбасу віддали перевагу навчальним закладам, які територіально знаходяться неподалік, зокрема в Донецькій області, а абітурієнти з Криму переважно поїхали до університетів Києва. 

    За даними МОН, найбільше вступників через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» – у Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля (180) і в Таврійському університеті імені Вернадського (64) відповідно.

    Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму.

    Як повідомлялося, коронавірус повиганяв студентів-іноземців з України.

    освіта студенти закон ОРДЛО Володимир Зеленський університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies