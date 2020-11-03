Понад дві тисячі абітурієнтів з ОРДЛО і Криму вступили цього року в українські виші

10 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму

Більшість вступників з Донбасу віддали перевагу навчальним закладам, які територіально знаходяться неподалік, зокрема в Донецькій області

Понад дві тисячі абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму вступили до українських закладів вищої освіти. Про повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«З початку роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти. Якщо у 2016 році було зараховано 1008 студентів, то у 2020 році – 2026. При цьому з метою безпеки вступників у рейтингових списках та наказах про зарахування прізвища шифрувалися», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість вступників з Донбасу віддали перевагу навчальним закладам, які територіально знаходяться неподалік, зокрема в Донецькій області, а абітурієнти з Криму переважно поїхали до університетів Києва.

За даними МОН, найбільше вступників через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» – у Східноукраїнському університеті імені Володимира Даля (180) і в Таврійському університеті імені Вернадського (64) відповідно.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму.

Як повідомлялося, коронавірус повиганяв студентів-іноземців з України.