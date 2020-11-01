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    Ректором стане «слуга народу»? Студентський парламент обурений останніми подіями в Університеті Шевченка

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    Студпарламент категорично проти призначення тимчасовим ректором Вітренка - Ректором стане «слуга народу»? Студентський парламент обурений останніми подіями в Університеті Шевченка
    Студпарламент категорично проти призначення тимчасовим ректором Вітренка

    Студпарламент нагадав, що Вітренко брав участь у неправомірному агітаційному заході партії на задньому подвір’ї центрального корпусу у вересні

    Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка вважає неприпустимим призначення Андрія Вітренка тимчасово виконуючим обов’язки ректора вишу. Відповідна позиція опублікована на сайті студпарламенту.

    Так, студенти розцінюють намір призначити на місце т.в.о. ректора КНУ «особу, що є офіційно зареєстрованим кандидатом на виборах Ректора КНУ, як спробу вплинути на результат виборів».

    medium
    Доцент економічного факультету КНУ Андрій Вітренко

     «Ми вбачаємо у призначенні на посаду т.в.о. Ректора особи, яка публічно підтримує політичну партію «Слуга народу» та виступає представником від згаданої політичної сили на місцевих виборах, загрозу для освітнього середовища КНУ, яке згідно підпункту 4, пункту 1, статті 32 Закону України «Про вищу освіту» має залишатися незалежним від впливу політичних партій», - йдеться в документі.

    Студпарламент також нагадав, що Вітренко брав участь «у неправомірному агітаційному заході цієї ж політичної партії («Слуга народу») на задньому подвір’ї центрального корпусу КНУ 20-го вересня 2020-го року»

    Студенти також натякнули на можливість протестів проти такого рішення: «Сподіваємось на те, що думка студентів буде врахована та ця ситуація вичерпає себе без подальшої ескалації».

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    Київ кадрові зміни студенти партія Слуга народу університет
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