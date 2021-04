У Римі карантинний протест переріс у бійку з поліцією: є поранені та затримані

Серед учасників акції протесту у Римі є щонайменше семеро затриманих

У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички мітингувальників і поліції. Щонайменше двоє поліцейських отримали поранення. Про це повідомляють Deutsche Welle та ANSA.

Серед учасників акції є щонайменше семеро затриманих, а також, за словами очевидців, – декілька поранених.

People clash with anti-riot police during a demonstration organized by restaurant owners, entrepreneurs and small business owners to protest against #COVID19 restrictions in #Rome, Italy : @AntMas_, Simona Granati pic.twitter.com/QD0kUG5vYD — Getty Images News (@GettyImagesNews) April 6, 2021

На протест Римі вийшли власники і співробітники ресторанів та інших закладів громадського харчування, а також туристичних магазинів і фітнес-центрів, які протестують проти введених обмежень, що зупинили або істотно обмежили їхній бізнес.

Один з мітингувальників прийшов у хутряній шапці, з рогами на голові, нагадувавши учасника січневого штурму Капітолію в США.

When politics becomes a meme. Capitol Hill riot shaman tribute at restaurant owners' protest against lockdown measures today in Rome. pic.twitter.com/qQNu6Dtcdw — Paolo Gerbaudo (@paologerbaudo) April 6, 2021

Кілька десятків людей на акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, ЗМІ повідомляє про застосування піротехнічних засобів.

Violent clashes erupt as restaurant owners protest Italy lockdown measures in Romehttps://t.co/1NeYgORdEY pic.twitter.com/QdS59j9O4b — DAILY SABAH (@DailySabah) April 6, 2021

NEW - Italy protests: Anti-lockdown protestors gone out of control in the Montecitorio square in Rome. pic.twitter.com/uzhw9dSoMU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 6, 2021

#Italy Restaurant owners, entrepreneurs and small businesses owners protest against closures outside parliament in Rome. pic.twitter.com/k0uxkBY2je — AFP Photo (@AFPphoto) April 6, 2021

Зазначимо, що в Італії надзвичайний стан продовжили до кінця квітня. До того часу також діє ряд карантинних обмежень – фітнес-центри закриті, а ресторанам дозволено працювати тільки на винос.

Італія стала першою країною в Європі, яка постраждала від пандемії. Від коронавірусу у країні померло понад 110 тисяч людей, а захворіло – 3,6 мільйона. Зараз же в Італії третя хвиля захворювань і вже другий Великдень проходив в умовах ізоляції.