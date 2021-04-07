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    У Римі карантинний протест переріс у бійку з поліцією: є поранені та затримані

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    На протест вийшли підприємці, які виступають проти локдауну в Італії&nbsp; - У Римі карантинний протест переріс у бійку з поліцією: є поранені та затримані
    На протест вийшли підприємці, які виступають проти локдауну в Італії 
    Фото: AFP

    Серед учасників акції протесту у Римі є щонайменше семеро затриманих

    У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички мітингувальників і поліції. Щонайменше двоє поліцейських отримали поранення. Про це повідомляють Deutsche Welle та ANSA.

    Серед учасників акції є щонайменше семеро затриманих, а також, за словами очевидців, – декілька поранених.

    На протест Римі вийшли власники і співробітники ресторанів та інших закладів громадського харчування, а також туристичних магазинів і фітнес-центрів, які протестують проти введених обмежень, що зупинили або істотно обмежили їхній бізнес.

    Один з мітингувальників прийшов у хутряній шапці, з рогами на голові, нагадувавши учасника січневого штурму Капітолію в США.

    Кілька десятків людей на акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, ЗМІ повідомляє про застосування піротехнічних засобів.

    Зазначимо, що в Італії надзвичайний стан продовжили до кінця квітня. До того часу також діє ряд карантинних обмежень – фітнес-центри закриті, а ресторанам дозволено працювати тільки на винос.

    Італія стала першою країною в Європі, яка постраждала від пандемії. Від коронавірусу у країні померло понад 110 тисяч людей, а захворіло – 3,6 мільйона. Зараз же в Італії третя хвиля захворювань і вже другий Великдень проходив в умовах ізоляції.

    Теги: бізнес Італія бійка протест надзвичайний стан поліція епідемія карантин
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