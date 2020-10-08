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    У світі

    У Кореї за день до закінчення самоізоляції моряк викопав яму та втік

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    Громадянин Індонезії прибув до Сеула 21 вересня за&nbsp;&laquo;візою моряка&raquo; - У Кореї за день до закінчення самоізоляції моряк викопав яму та втік
    Громадянин Індонезії прибув до Сеула 21 вересня за «візою моряка»

    У чоловіка виявився негативний тест на коронавірус, але він втік за день до закінчення ізоляції

    У Південній Кореї спіймали моряка, який втік з місця обов'язкової ізоляції через яму. Про це повідомляє Channel News Asia.

    Громадянин Індонезії прибув до Сеула 21 вересня за «візою моряка». Згідно з правилами, весь екіпаж судна був поміщений на карантин і здав тест на коронавірус.

    За день до завершення терміну ізоляції чоловік втік, викопавши яму під стіною. Зазначається, що його тест на Covid-19 був негативним.

    Індонезійця заарештували в середу в місті Чхонджу, за 112 кілометрів від столиці. Місцева влада припускає, що чоловік хотів нелегально залишитися в Південній Кореї за візою екіпажу судна. В останні місяці в країні було зафіксовано кілька подібних інцидентів.

    Нагадаємо, що Італія посилює покарання за прогулянки без маски.

    Як вже відомо, в Італії продовжили надзвичайний стан через спалах коронавірусуКарантин буде діяти до 31 січня 2021 року.

    Наразі Чехія за числом захворювань на Covid-19 випереджає всі інші країни ЄС.

    місцева влада карантин чоловік влада коронавірус
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