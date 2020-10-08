У Кореї за день до закінчення самоізоляції моряк викопав яму та втік



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Громадянин Індонезії прибув до Сеула 21 вересня за «візою моряка»

У чоловіка виявився негативний тест на коронавірус, але він втік за день до закінчення ізоляції

У Південній Кореї спіймали моряка, який втік з місця обов'язкової ізоляції через яму. Про це повідомляє Channel News Asia.

Громадянин Індонезії прибув до Сеула 21 вересня за «візою моряка». Згідно з правилами, весь екіпаж судна був поміщений на карантин і здав тест на коронавірус.

За день до завершення терміну ізоляції чоловік втік, викопавши яму під стіною. Зазначається, що його тест на Covid-19 був негативним.

Індонезійця заарештували в середу в місті Чхонджу, за 112 кілометрів від столиці. Місцева влада припускає, що чоловік хотів нелегально залишитися в Південній Кореї за візою екіпажу судна. В останні місяці в країні було зафіксовано кілька подібних інцидентів.

Нагадаємо, що Італія посилює покарання за прогулянки без маски.

Як вже відомо, в Італії продовжили надзвичайний стан через спалах коронавірусу. Карантин буде діяти до 31 січня 2021 року.

Наразі Чехія за числом захворювань на Covid-19 випереджає всі інші країни ЄС.