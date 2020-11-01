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    Події в Україні

    З початку пандемії київська поліція склала понад 4 тисяч штрафів за порушення карантину

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    З початку пандемії київська поліція склала понад 4 тисяч штрафів за порушення карантину

    Упродовж останніх двох діб правоохоронці здійснили перевірку 531 об’єкта

    У Києві з початку пандемії склали понад 4 тис. адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Київські поліцейські з початку пандемії склали понад 4 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Лише упродовж останніх двох діб правоохоронці здійснили перевірку 531 об’єкта та притягнули до адміністративної відповідальності 53 особи», – йдеться у повідомленні.

    За результатами перевірки у 53 випадках виявили порушення карантинних обмежень та за невиконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. грн.

    «З початку пандемії працівниками структурних підрозділів столичної поліції складено 4 125 адміністративних матеріалів за правопорушення у цій сфері, серед яких – 1 121 протокол на юридичних осіб за порушення карантинних обмежень. 3 374 адміністративних матеріалів уже направлено до суду для розгляду по суті. Судами накладено штрафних санкцій на правопорушників більш як на один мільйон гривень», – додали у поліції.

    Нагадаємо, що Кузнецовський міський суд Рівненської області оштрафував на 17 тис. грн вчительку української мови та літератури Вараського ліцею №1 за порушення правил карантину.

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