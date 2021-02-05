Поп-зірка у віці 52 роки вперше виходить заміж

Нареченим співачки став 46-річний креативний директор британського журналу GQ

Відома австралійська співачка й акторка Кайлі Міноуг вперше виходить заміж.

Про це пише Evening Standard.

Обранцем співачки став 46-річний Пол Соломонс, креативний директор британської версії журналу GQ.

Мачуха нареченого Глорія зазначила, що вона «схвильована заручинами».

«Ми дуже схвильовані. Пол повідомив родині лише нещодавно, але ми були щиро раді за них з Кайлі. Втім, вибачте, більше я нічого не можу сказати, оскільки мене просили мовчати. І я поважаю свого сина і поважаю Кайлі, щоб сказати що-небудь ще», – зазначила вона.

Для Кайлі Міноуг шлюб з Полом, з яким вона зустрічається четвертий рік, стане першим.

Пара почала готуватися до весілля, точне місце і час проведення заходу поки не відомі. Представники співачки ще не підтвердили заручини.

Після низки романів Міноуг перебувала в тривалих романтичних стосунках і планувала вийти заміж за артиста Джошуа Сасса у 2016 році. Тоді ж з'ясувалося, що наречений не був вірний співачці, і заручини були розірвані. У 2018 році поп-зірка почала зустрічатися з Соломонсом. Вони познайомилися через спільних друзів.

Нещодавно 53-річна американська актриса Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця. Для ПАмели цей шлюб став шостим. Обранцем актриси став її 40-річний охоронець Ден Хейхерст.