Хороші новини: з початку року в Києві народилося понад 2,3 тис. дітей

Цього тижня в Києві народилося більше дівчаток, ніж хлопчиків

У Києві зменшилась кількість розлучень у порівнянні з минулим роком

Цього тижня у Києві народилося 310 немовлят. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Так, народилося 148 хлопчиків та 162 дівчинки. Серед них – три двійні.

«Всього з початку цього року у столиці з’явилися на світ 2397 дітей. Серед них 35 двієнь та одна трійня», – повідомив Кличко.

Шлюб у столиці за попередній тиждень узяли 167 пар. А розлучилися – 37 родин.

Усього з початку року в Києві побралися 992 пари. Розлучилися ж – 223.

«У порівнянні з минулим роком, за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці збільшилася на 1%. Кількість розлучень зменшилась на 35%», – розповів мер.

«Бережіть своїх близьких! Підтримуйте один одного! Долайте гідно всі виклики!» – закликав Кличко.

До слова, з 1 вересня 2020, тобто з початку дії пілотного проєкту уряду по заміні «пакунків малюка» грошима, і до кінця 2020 року понад 14 тисяч новонароджених не отримали нічого – ані бебібоксів, ані грошового еквіваленту.

Міністерство соціальної політики заявило, що до кінця січня «пакунки малюка» буде доставлено в усі регіони України.



