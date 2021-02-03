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    Шлюб до 18: Вінниччина в лідерах України серед неповнолітніх одружень

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    Загальний шлюбний вік в Україні і для чоловіків, і для жінок встановлено на рівні 18 років - Шлюб до 18: Вінниччина в лідерах України серед неповнолітніх одружень
    Загальний шлюбний вік в Україні і для чоловіків, і для жінок встановлено на рівні 18 років

    У трійці лідерів також Тернопільська і Львівська області

    Вінниччина потрапила в трійку областей, де одружилося найбільше молодих пар.

    Протягом 2020 року відділами ДРАЦС України зареєстровано 681 шлюб, в якому одному (або обом) з подружжя надано право на одруження за рішенням суду, ідеться на сторінці Facebook Міністерства юстиції України.

    В Україні загальний шлюбний вік і для чоловіків, і для жінок встановлено на рівні 18 років. Проте у виняткових випадках право на шлюб може бути надано і в молодшому віці, але лише після 16 та, якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи.

    У трійку лідерів за кількістю шлюбів серед неповнолітніх потрапила Вінницька область. Тут за минулий рік зареєстрували 47 таких одружень.

    ТОП-3 областей з наймолодшими молодятами:

    • Львівська – 61 шлюб,
    • Тернопільська – 48 шлюбів
    • Вінницька області – 47 шлюбів.

    Раніше повідомлялося, що після запровадження у жовтні 2017 року рівноправ’я щодо вступу в шлюб, незалежно від статі, до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар.

    Теги: Вінниця шлюб реєстрація
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