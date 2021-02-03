Шлюб до 18: Вінниччина в лідерах України серед неповнолітніх одружень

Загальний шлюбний вік в Україні і для чоловіків, і для жінок встановлено на рівні 18 років

У трійці лідерів також Тернопільська і Львівська області

Вінниччина потрапила в трійку областей, де одружилося найбільше молодих пар.

Протягом 2020 року відділами ДРАЦС України зареєстровано 681 шлюб, в якому одному (або обом) з подружжя надано право на одруження за рішенням суду, ідеться на сторінці Facebook Міністерства юстиції України.

В Україні загальний шлюбний вік і для чоловіків, і для жінок встановлено на рівні 18 років. Проте у виняткових випадках право на шлюб може бути надано і в молодшому віці, але лише після 16 та, якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи.

У трійку лідерів за кількістю шлюбів серед неповнолітніх потрапила Вінницька область. Тут за минулий рік зареєстрували 47 таких одружень.

ТОП-3 областей з наймолодшими молодятами:

Львівська – 61 шлюб,

Тернопільська – 48 шлюбів

Вінницька області – 47 шлюбів.

Раніше повідомлялося, що після запровадження у жовтні 2017 року рівноправ’я щодо вступу в шлюб, незалежно від статі, до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар.