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    Попри бойові дії лікарні Кам'янця забезпечуються киснем

    Кожна тонна кисню вдовольняє потреби приблизно ста пацієнтів - Попри бойові дії лікарні Кам'янця забезпечуються киснем
    Кожна тонна кисню вдовольняє потреби приблизно ста пацієнтів

    Підприємство «Каметсталь» групи «Метінвест» у Кам’янці відвантажило 25 балонів с життєво необхідним продуктом міській лікарні №9

    Люди в Україні продовжують боротися за своє життя не тільки на кордонах: у лікарнях перебувають тисячі українців, які щогодини потребують лікування та кисню. І зараз, в важких умовах воєнного стану, безперервність постачання кисню та ліків до віддалених лікарень, є важливою як ніколи.

    Підприємство «Каметсталь» групи «Метінвест» у Кам’янці відвантажило 25 балонів с життєво необхідним продуктом міській лікарні №9. Всього, з початку жовтня минулого року, до медичних установ України підприємство передало близько 700 тонн кисню.

    «Кожна тонна кисню вдовольняє потреби приблизно ста пацієнтів. Це неоціненний внесок Каметсталі до медицини нашого міста та України», - заявив генеральний директор Кам’янської міської лікарні №9 Арнодік Каграманян.

    Раніше повідомлялось, де і як можна зараз замовити необхідні ліки.

    Теги: Росія медицина війна Україна ліки
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    Попри бойові дії лікарні Кам'янця забезпечуються киснем