Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів

Збут психотропної речовини PVP організували 25-річний хлопець та його 21-річна подруга

Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які займалися збутом психотропних речовин через «закладки». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що 25-річний хлопець та його 21-річна подруга організували збут психотропної речовини PVP через месенджер телеграм, шляхом здійснення «закладок», координати яких надсилалися покупцям після оплати.

Під час проведення особистого та невідкладного обшуків за місцем проживання «закладчиків» вилучено згортки з психотропною речовиною.

Вказаним особам за клопотанням Подільської окружної прокуратури обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Також «на гарячому» затримано 34-річного чоловіка, який за аналогічною схемою збував психотропні речовини у Дарницькому районі столиці. У нього вилучено 75 згортків із психотропною речовиною PVP.

Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили 34 «закладки» з PVP, які наркоділки встигли розмістити у лісопаркових зонах столиці.