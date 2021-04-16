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    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів

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    &laquo;Закладки&raquo; із психотропними речовинами робилися в лісопаркових зонах - Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів
    «Закладки» із психотропними речовинами робилися в лісопаркових зонах
    Фото: Київська міська прокуратура

    Збут психотропної речовини PVP організували 25-річний хлопець та його 21-річна подруга

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які займалися збутом психотропних речовин через «закладки». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що 25-річний хлопець та його 21-річна подруга організували збут психотропної речовини PVP через месенджер телеграм, шляхом здійснення «закладок», координати яких надсилалися покупцям після оплати.

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    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів
    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів
    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів
    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів
    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів
    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів
    Правоохоронці ліквідували «закладки» із психотропами і викрили наркодилерів

    Під час проведення особистого та невідкладного обшуків за місцем проживання «закладчиків» вилучено згортки з психотропною речовиною.

    Вказаним особам за клопотанням Подільської окружної прокуратури обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

    Також «на гарячому» затримано 34-річного чоловіка, який за аналогічною схемою збував психотропні речовини у Дарницькому районі столиці. У нього вилучено 75 згортків із психотропною речовиною PVP.

    Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили 34 «закладки» з PVP, які наркоділки встигли розмістити у лісопаркових зонах столиці.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал наркотики
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