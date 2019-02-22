Пораненому моряку Ейдеру відмовили в госпіталізації



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Моряк Андрій Ейдер отримав поранення під час захоплення в полон росіянами

Моряк Андрій Ейдер пройшов обстеження у травматологічному відділенні Першої міської лікарні Москви

19-річному українському військовополоненому Андрію Ейдеру, який отримав поранення під час захоплення в полон, в Росії відмовили у госпіталізації.

Про це повідомила у Facebook російська правозахисниця Вікторія Івлєва.

За її словами, 21 лютого Ейдер проходив обстеження у травматологічному відділенні Першої міської лікарні Москви.

«В госпіталізації відмовлено. Без коментарів», - написала Івлєва.

Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

Моряка Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.

Нагадаємо, російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».