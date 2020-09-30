Порошенка вважають головним опозиціонером до Зеленського - опитування



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Фракція партії «Європейська солідарність» у Верховній Раді

На запитання «Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?» майже 27% опитаних назвали партію «Європейська солідарність»

Партія «Європейська солідарність» та її лідер Петро Порошенко є головною опозиційною силою до партії Зеленського «Слуга народу». Про це свідчать результати опитування, яке провів центр «Социс» у вересні.



Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, серед тих, хто готовий голосувати і визначився, за Володимира Зеленського готові проголосувати 30,1%, за Петра Порошенка - 18,9%. За Юрія Бойка - 14%, Ігора Смешка 8,5%, Юлію Тимошенко - 7,4%.



Якби парламентські вибори відбулися найближчоїнеділі, за партію «Слуга народу» готові проголосувати 23,3%, за «Європейську солідарність» 18,4%. «Опозиційна платформа - За життя» 14.3%, «Батьківшина» 8,3%. Інші партії набирають менше 5%.



На запитання «Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?» майже 27% опитаних назвали партію «Європейська солідарність», 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - «Батьківщину», 4,8% - «Голос».



59,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, позитивно курс політики Зеленського оцінюють 23,6% опитаних.



Дослідження проводилось 18-28 вересня 2020 року методом телефонного опитування по всій території України, окрім АР Крим та непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років;

Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.