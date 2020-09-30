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    Порошенка вважають головним опозиціонером до Зеленського - опитування

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    Фракція партії&nbsp;&laquo;Європейська солідарність&raquo; у Верховній Раді&nbsp; - Порошенка вважають головним опозиціонером до Зеленського - опитування
    Фракція партії «Європейська солідарність» у Верховній Раді 

    На запитання «Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?» майже 27% опитаних назвали партію «Європейська солідарність»

    Партія «Європейська солідарність» та її лідер Петро Порошенко є головною опозиційною силою до партії Зеленського «Слуга народу». Про це свідчать результати опитування, яке провів центр «Социс» у вересні.

    Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, серед тих, хто готовий голосувати і визначився, за Володимира Зеленського готові проголосувати 30,1%, за Петра Порошенка - 18,9%. За Юрія Бойка - 14%, Ігора Смешка 8,5%, Юлію Тимошенко - 7,4%.

    Якби парламентські вибори відбулися найближчоїнеділі, за партію «Слуга народу» готові проголосувати 23,3%, за «Європейську солідарність» 18,4%. «Опозиційна платформа - За життя» 14.3%, «Батьківшина» 8,3%. Інші партії набирають менше 5%.

    На запитання «Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?» майже 27% опитаних назвали партію «Європейська солідарність», 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - «Батьківщину», 4,8% - «Голос».

    59,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, позитивно курс політики Зеленського оцінюють 23,6% опитаних.

    Дослідження проводилось 18-28 вересня 2020 року методом телефонного опитування по всій території України, окрім АР Крим та непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано  2000 респондентів у віці старше 18 років;
    Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

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    Петро Порошенко Європейська солідарність вибори депутат Володимир Зеленський президент партія Слуга народу
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