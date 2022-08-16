Порошенко анонсував великий контракт на закупівлю безпілотників

«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії»

«Ці «пташки» надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх досягнути»

Петро Порошенко, який перебуває у робочій поїздці країнами Європи, повідомив про довгостроковий контракт на безпілотники оперативного рівня для Збройних Сил України.

«Те, що ми почали у Вінницькій області, коли презентували абсолютно новий, сучасний, захищений, далекозорий безпілотний літальний апарат оперативного рівня – ми зараз продовжуємо цю надзвичайно амбітну і важливу програму», – сказав Порошенко.

«Ми переконалися, що ці «пташки» надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх досягнути. Якщо вони витратять ракету «Бук» або «Тор», то сама ракета коштує значно дорожче, ніж «пташка», – зазначає п’ятий президент.

«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним. Зі зрозумілих причин ми не називаємо виробників і не кажемо, де вони працюють. Але це справжні патріоти України, справжні професіонали. З 2014-го року працювали в Україні, мають величезний досвід. А сьогодні поєднують західні технології, західні моделі виробництва, західні ліцензії із глибоким професіоналізмом та патріотизм українців», – пояснює Петро Порошенко.

«Із власного досвіду знаю – це навіть не бригадний рівень. І командувачі, коли їм пропонуєш всю палітру продукції, завжди, 100% вибирають ці оперативні розвідувальні апарати. Бо це – «очі» артилерії. Тому саме «Очі Арти», а не Poseidon, буде називатися цей наш проект. Власники авторських прав на це також погодились», – зазначив Порошенко.

«Ми разом будемо збирати кошти для того, щоб за безпрецедентною ціною у найкоротші терміни забезпечити Збройні Сили», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Нещодавно з Естонії до України відправили також 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.