Волонтери і Порошенко урочисто відправили бронемашини на фронт (фото)

Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА – загалом на мільйони євро

Волонтери ГО «Справа Громад», які разом із Фондом Порошенка зробили найбільші внески у проект «Я купив ЗСУ броньовик», урочисто відправили партію італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку на передову.

Нарешті після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій всі 11 бронемашин прибули в Україну і надійдуть у Десантно-штурмові війська для допомоги у підготовці контрнаступу – розповідає Порошенко.

«Тут зібралося більше сотні людей, які купили для ЗСУ «трохи броньовика». Зараз сформована велика кількість стрілецьких батальйонів. Вони мають на озброєнні лише легку стрілецьку зброю, і від нас з вами залежить, щоб там були бронетранспортери, дрони, оперативного масштабу безпілотні літальні апарати, БМП, вантажівки. Саме для цього ми за кордоном укладаємо контракти», – зазначає Порошенко.

«Вся команда «Я куплю ЗСУ броньовик» зараз оголошує, що колона з 11 бронемашин, над якими ми працювали більше 3 місяців, нарешті вирушає прямо зараз на фронт. І найближчими годинами ці броньовики будуть передані представникам командування Десантно-штурмових військ. Саме тій бригаді, яка зараз вже знаходиться на вістрі контрнаступу», – говорить Петро Порошенко.

Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА – загалом на мільйони євро.

«Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини – загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки – загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони – майже мільйон євро. Це наші «бойові бджілки». Проект Poseidon – це буде 2 млн євро. І це все робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам’ятає», – зазначає Порошенко.

9 фото На весь екран

















«Дрони Autel, які в соцмережах назвали «бойовими бджілками», мають бути в кожному підрозділі. Також вже передаються дрони Poseidon, які літають на висоті 5 тис. метрів, які бачать на відстань 15 км, стійкі проти радіоелектронної боротьби ворога і є очима артилерії. Вони передають координати й цілі для роботи нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, Хаймарсами. Вона знищує ворога – так, як це було продемонстровано в Саках, в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, боєприпаси були знищені, а колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри», – говорить Порошенко.

Він також повідомив, що вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки. «Ми уклали контракти на броньовані гусенічні машини, які також отримають ліцензії, і ми їх доставимо», – анонсував Петро Порошенко.

«Я хочу висловити шану і повагу нашим Збройним Силам. Що таке Збройні Сили України? Це українці, найкращі сини і доньки, які пішли захищати Україну. Тому що вони не можуть знаходитись осторонь, тому що вони люблять Україну понад усе. І ми, передаючи їм цю броньовану техніку, долучаємося до їх захисту, до збереження їх життя і здоров’я. Я дякую кожному з вас, хто тут присутній сьогодні і тим, хто не зміг долучитися до нашої акції фізично, але перерахували кошти для того, щоб ці бронемашини якомога швидше потрапили до ЗСУ», – говорить Марина Порошенко.

«Наш девіз у серпні-вересні – контрнаступ, звільнення України. Росіяни не будуть відчувати себе безпечно на окупованій землі, аж допоки ми з вами цю землю не звільнимо. Ми для цього все робимо. Думаю і знаю, що Збройні Сили України також до цього готові», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Нещодавно з Естонії до України відправили також 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.