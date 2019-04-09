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    Порошенко дав Кривоносу ще одну посаду

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    Порошенко дав Кривоносу ще одну посаду
    Фото: прес-служба президента України

    Указ №114/2019 щодо призначення Кривоноса підписано главою держави 9 квітня

    Президент України Петро Порошенко призначив заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони полковника Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

    Відповідний Указ №114/2019 «Про зміну у персональному складі Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю» підписано 9 квітня главою держави, повідомляє його прес-служба.

    Зазначається, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Нагадаємо, у березні Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони, який зняв свою кандидатуру з виборів президента України та підтримав чинного главу держави.

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