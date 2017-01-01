Україна і Швейцарія спростили візовий режим

Угода встановлює перелік документів для отримання візи, розміри оплати, тривалість процедури обробки заяв

Кабінет міністрів України затвердив угоду про спрощення оформлення віз зі Швейцарією. Відповідну постанову сьогодні прийнято на засіданні уряду. «Затвердити угоду між Кабінетом міністрів і Швейцарською федеральною радою про спрощення оформлення віз», – йдеться в постанові. В угоді: розширюється перелік категорій громадян