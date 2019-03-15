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    Порошенко хоче, щоб Закарпаття стало «туристичною Меккою» України і Європи

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    <p>&laquo;Закарпаття заслуговує того, щоб стати &laquo;туристичною Меккою&raquo; України і&nbsp; всієї Європи&raquo;, - зауважив Порошенко</p> - Порошенко хоче, щоб Закарпаття стало «туристичною Меккою» України і Європи

    «Закарпаття заслуговує того, щоб стати «туристичною Меккою» України і  всієї Європи», - зауважив Порошенко

    Фото: прес-служба президента

    Закарпаття є надзвичайно цікавим регіоном для іноземних туристів, переконаний президент Петро Порошенко

    Президент Петро Порошенко під час виступу на Раді регіонального розвитку Закарпаття наголосив на важливості розвитку туристичної галузі регіону.

    «Природа в Закарпатті вимагає уваги і поваги. Це правда. Вона прекрасна. Я сьогодні весь день виступаю промоутером туризму в Закарпатті. Його можливості невичерпні, бо ваш край – справжня унікальна перлина Європи і України», - сказав Порошенко, якого цитує прес-служба президента.

    Він переконаний, що Закарпаття є надзвичайно цікавим регіоном для іноземних туристів.

    «Всі проекти розвитку туризму в Закарпатті, і великі як Музей лісу і сплаву на Чорній річці, і реставрація Невицького замку, і впорядкування доступу до заповідників, і розвиток готельного бізнесу – всі вони важливі. Закарпаття заслуговує того, щоб стати «туристичною Меккою» України і  всієї Європи», - зауважив Порошенко.

    Нагадаємо, в аеропорті Ужгорода вперше з літа 2016 року приземлився пасажирський літак. Раніше роботу аеропорту було заморожено через відсутність дозволу на польоти від Словаччини, над територією якої закінчується злітна смуга.

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    Петро Порошенко Закарпаття туризм
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