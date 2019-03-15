Порошенко хоче, щоб Закарпаття стало «туристичною Меккою» України і Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Закарпаття заслуговує того, щоб стати «туристичною Меккою» України і всієї Європи», - зауважив Порошенко Фото: прес-служба президента

Закарпаття є надзвичайно цікавим регіоном для іноземних туристів, переконаний президент Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко під час виступу на Раді регіонального розвитку Закарпаття наголосив на важливості розвитку туристичної галузі регіону.

«Природа в Закарпатті вимагає уваги і поваги. Це правда. Вона прекрасна. Я сьогодні весь день виступаю промоутером туризму в Закарпатті. Його можливості невичерпні, бо ваш край – справжня унікальна перлина Європи і України», - сказав Порошенко, якого цитує прес-служба президента.

Він переконаний, що Закарпаття є надзвичайно цікавим регіоном для іноземних туристів.

«Всі проекти розвитку туризму в Закарпатті, і великі як Музей лісу і сплаву на Чорній річці, і реставрація Невицького замку, і впорядкування доступу до заповідників, і розвиток готельного бізнесу – всі вони важливі. Закарпаття заслуговує того, щоб стати «туристичною Меккою» України і всієї Європи», - зауважив Порошенко.

Нагадаємо, в аеропорті Ужгорода вперше з літа 2016 року приземлився пасажирський літак. Раніше роботу аеропорту було заморожено через відсутність дозволу на польоти від Словаччини, над територією якої закінчується злітна смуга.