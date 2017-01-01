Порошенко: Хочеться дочекатися неймовірного – покаяння Росії за Голодомор

Президент України підкреслив, що Росія визнала себе правонаступницею СРСР

Російська Федерація визнала себе правонаступницею СРСР, отже, має нести відповідальність за злочини цієї держави. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на заходах у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору», повідомляє «Укрінформ». «Хотілося,



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Президент України підкреслив, що Росія визнала себе правонаступницею СРСР

Російська Федерація визнала себе правонаступницею СРСР, отже, має нести відповідальність за злочини цієї держави. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на заходах у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів у Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору», повідомляє «Укрінформ».

«Хотілося, щоб ми, а не наші діти дочекалися неймовірного: у Росії сталися такі зміни, що російська нова еліта також визнала Голодомор геноцидом чи хоча б покаялася за нього», - зазначив Порошенко.

Він додав, що Російська Федерація сама себе визначила правонаступницею Радянського Союзу, отже, не тільки успадкувала активи колишньої держави, а й відповідальність за злочини.

«На жаль, поки що ці злочини вони лише виправдовують. Мовляв, конфіскація зерна забезпечила коштами індустріалізацію. Виходить, у селян України свідомо забирали життя, щоб забезпечити великодержавну велич Росії. І нині в Росії відновлюють культ Сталіна, відкривають пам'ятники одному з найкривавіших диктаторів ХХ століття», - констатував Порошенко.

Він переконаний, що одним із мотивів організації Голодомору було те, що українці мають величезний культурний спадок.

До цього Порошенко виступив за впровадження законодавства, яке передбачатиме відповідальність за невизнання Голодомору 1932 – 1933 років та Голокосту.

Раніше сьогодні в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

У Сєверодонецьку відслужили панахиду за жертвами Голодомору.