Порошенко: Ми дякуємо Заходу за допомогу, але нам її потрібно ще більше

Ситуація в Україні об’єднала польських політиків

Петро Порошенко подякував польському народу та політикам сусідньої держави за підтримку України у складні часи війни.

«Щоб зупинити війну, ми повинні депутінізувати Росію, а потім і всю Європу», – про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza, яке було записане у Роттердамі під час Конгресу ЄНП.

«Хочу підкреслити, що Польща загалом є найбільшим прихильником України у Європейському Союзі, за що я хотів би вам дуже подякувати. Дивовижно, але поляки досі не виявляють втоми від цієї ситуації, незважаючи на те, що за спиною є мільйони українців, які втекли від російської агресії та залишили свої домівки, зруйновані російською артилерією. На кожній зупинці по дорозі, коли ми йшли в аеропорт Кракова, ми зустрічали багато знаків сердечності та співчуття, як з боку українців, так і поляків. Це справжній показник дружби між нашими двома країнами», – зазначає Петро Порошенко.

«У мене також є враження, що ситуація в Україні об’єднала польських політиків. Ми дуже цінуємо те, що польський уряд і опозиція роблять для нас. Ми раді, що поляки так рішуче підтримують наші зусилля стати членом Європейського Союзу», – наголосив п’ятий Президент.

На запитання, як Порошенко оцінює дії Заходу та Європи, він відповів: «Я говорив про це з Дональдом Туском. Ми раді, що ЄНП використовує весь можливий вплив, щоб проштовхнути шостий пакет санкцій проти Росії, який включає призупинення імпорту нафти з Росії (газ має бути в сьомому пакеті). І хоча деякі країни були проти, повірте, на 90 відсотків імпорт цієї нафти буде припинено. Сподіваюся, це буде назавжди».

«Я також хотів би, щоб російські танкери та інші судна не мали доступу до європейських портів. Це було б хорошою відповіддю на блокування Росією наших портів у Чорному морі. Бо нам загрожує продовольча криза, а отже, ще одна міграційна криза у світі», – застерігає Петро Порошенко.

Він вважає – щоб запобігти цьому, треба дати Росії чіткий меседж: «якщо ви не перестанете блокувати українські порти, ми зробимо наступні кроки – заблокуємо весь російський комерційний флот і заарештуємо його, як забрали яхти російських олігархів».

«Тільки так ми не дамо Росії отримати гроші, які б пішли на російську зброю, яка вбиває стільки людей. Адже ми знаємо, що в Чернігові українська влада повідомила про 700 мирних жителів, убитих росіянами під час окупації. У Бучі та Ірпені ми знайшли понад тисячу могил людей, які перебували в окупації. У Маріуполі кількість мирних жертв становить близько 30 тисяч. Я сумніваюся, що хтось коли-небудь уявляв, що такі злочини будуть можливі в Європі в 21 столітті. Це геноцид», – переконаний Порошенко.

Скріншот з сайту Gazeta Wyborcza

«Тому я хотів би, щоб Ірпінський акт наслідував приклад Закону Магнітського – і щоб усі, хто має відношення до тих розправ, були занесені до санкційного списку. Я також хотів би, щоб ці злочини були ретельно розслідувані міжнародною слідчою групою поліції – від Сполучених Штатів через Францію до Німеччини», – говорить Порошенко.

П’ятий Президент також наголосив, що Україна потребує якомога більше важкого озброєння: «Важка артилерія. У Росії все її ще вдесятеро більше, ніж у нас. Нам вдається триматися лише завдяки надзвичайно сильній мотивації та моральному духу наших солдатів, яких немає у росіян. По-друге, потрібні винищувачі, по-третє, ППО, по-четверте, танки, тому що це ключовий елемент наступу. Крім того, на все це потрібні боєприпаси. На Херсонщині у нас ще дуже жорстокі бої. На жаль, росіянам вдалося увійти в Северодонецьк, а раніше захопити Ізюм, Попасну. Проте цілі Путіна – за три дні завоювати спочатку Київ, а потім Донбас – не досягнуті», – констатує Петро Порошенко.

П’ятий Президент подякував союзникам за допомогу, однак її треба ще більше – каже Порошенко. «Особливо вдячний Польщі та Естонії за допомогу. Водночас я б хотів, щоб Польща та інші країни Євросоюзу прийняли акт про лендліз, як у США, який би значно прискорив передачу зброї Україні.

Друге питання – це ухвалення Плану Маршалла, який фінансуватиметься за рахунок арештованих російських активів. Для цього необхідно створити спеціальний фонд. Українську економіку руйнують росіяни. Наші аеропорти, дороги, залізниці, сталеливарні та нафтопереробні заводи пошкоджені. Щоб зупинити війну, ми повинні депутінізувати Росію, а потім і всю Європу. Тому що деякі політики, на жаль, досі отримують токсичну фінансову допомогу від путінської Росії, а деякі компанії ведуть бізнес з Росією і підтримують режим Путіна», – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму Путіна. Порошенко наголосив: в Україні вирішується майбутнє європейського континенту.