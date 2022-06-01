Порошенко виступив на Конгресі Європейської народної партії (відео)

Порошенко закликав збільшити фінансово-економічну підтримку України і реалізувати «План Маршала» 2.0 для відбудови України на основі стандартів ЄС

Майбутнє України в ЄС та НАТО – переконаний лідер партії «ЄС»

Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму путіна. Порошенко наголосив: в Україні вирішується майбутнє європейського континенту.

За словами п’ятого Президента, щоб перемогти у війні, нам потрібно більше важкого озброєння для України: танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, протиповітряна оборона.

«Більше санкцій на рівні ЄС та у всьому світі! Щодня більше санкцій! Я вітаю вчорашнє політичне рішення Європейської Ради про запровадження шостого пакету санкцій, у тому числі проти торгівлі нафтою. Зроблено крок у правильному напрямку, але треба йти далі шляхом запровадження повного нафтового ембарго», – наголосив Порошенко.

«Потужне і правильне рішення запровадити санкції проти Патріарха російської православної церкви кіріла, який є близьким соратником Путіна у військових злочинах і звірствах в Україні. Я також вітаю санкції проти військових, відповідальних за масові вбивства, зґвалтування та злочини проти людяності в Україні, зокрема в Бучі. Це гарний початок так званого «Списку Бучі» і гарантія того, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності», – зазначає лідер партії.

Порошенко також закликав включити до сьомого пакету санкцій газове ембарго: «нафтогазове ембарго стане потужною зброєю проти Росії. Будьте певні, що ваші гроші на російський газ і нафту не підуть на добробут і демократію в Росії, ви спонсоруєте військову машину Путіна», – застерігає Порошенко.

Він також застеріг європейців від компромісів з путіним: «будь-який компроміс із кремлем щодо України легалізував би його агресію. По суті, це було б визнанням Вільним Світом того, що кордони держав можна змінити силою, а на вільний вибір незалежної нації можна накласти вето. Це зрадило б десятки тисяч жертв і страждання мільйонів українців».

Світ має об’єднатися, щоб поставити путіна та інших перед Міжнародним трибуналом – вважає Петро Порошенко.

За його словами, військова деблокада українських морських портів допоможе врятувати світ від путінського сценарію глобального голоду.

Порошенко закликав збільшити фінансово-економічну підтримку України і реалізувати «План Маршала» 2.0 для відбудови України на основі стандартів ЄС.

Майбутнє України в ЄС та НАТО – переконаний лідер партії.

«Українська нація з нетерпінням чекає позитивного рішення червневої Європейської Ради щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Згідно з останніми опитуваннями в Україні, 89% українців підтримують членство в ЄС і 70% – за членство в НАТО! Я вдячний за рішучу та чітку позицію ЄНП щодо цього питання», – зазначив Петро Порошенко.

«Разом ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити агресію путіна в Україні», – резюмує п’ятий Президент.

Нагадаємо, Порошенко розпочав свій візит до Роттердаму для участі у Конгресі Європейської народної партії. Там він зустрівся із головою ЄНП Дональдом Туском.