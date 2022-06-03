В Україні збанкрутував банк: що буде з грошима вкладників

Банк визнали проблемним ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів

Правління Національного банку України ухвалило рішення про зарахування АТ «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних через систематичне кредитування пов'язаних осіб та значний обсяг непрофільних активів на балансі. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану, наголошує НБУ. Мегабанк визнали проблемним ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ щодо оцінки кредитного ризику та невиконання плану докапіталізації за результатами стрес-тесту 2021 року.

«Акціонери АТ «Мегабанк» не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань перед клієнтами банку та проведення клієнтських платежів, про що свідчать численні скарги, що продовжували надходити до Національного банку України після віднесення банку до категорії проблемних», – йдеться в заяві НБУ.

Тому 2 червня правління НБУ вирішило віднести банк до категорії неплатоспроможних.

Нагадаємо, Національний банк змінив облікову ставку та увалив рішення підвищити її з 10% до 25%.