Переломний момент війни? Про надання Україні ракетних систем
Українці пообіцяли не використовувати ці системи по цілях на території Росії
Ок, давайте розберемось про надання Україні РСЗВ. Бачу, що тут не до кінця все ясно, і починають зʼявлятись різні домисли та вільні інтерпретації.
Отже, скільки і чого надають США? Зараз Білий дім оголосив про надання чотирьох ракетних систем HIMARS. Їхню кількість спеціально уточнили на прес-брифінгу в Пентагоні, це найофіційніша інформація, яка є. До цих систем нададуть ракети з дальністю до 80 км.
При цьому в США додали, що українці пообіцяли не використовувати ці системи по цілях на території Росії, і що в цьому питанні є цілковита і взаємна довіра.
Чотири установки, і це все? Ні. Це перший транш, але не останній. Так, як спочатку було з американськими гаубицями M777. Конкретно ці чотири HIMARS вже розташовані в регіоні – далі українських військових мають навчити ними користуватись.
Скільки це займе часу і коли HIMARS прибудуть в Україну? В США очікують, що тренування ЗСУ займе близько трьох тижнів. У Пентагоні пояснили, що окрім використання новітніх ракетних систем, українців навчать також їх обслуговувати.
Чи дають ще якісь ракетні системи, крім HIMARS? Так. В міноборони Британії оголосили, що вслід за США передадуть Україні установки американського виробництва MLRS M270 + ракети (також з дальністю дії до 80 км).
Також в Пентагоні сказали, що на додачу Україна отримала певну кількість радянських та російських РСЗВ від партнерів і союзників, які вона вже використовує в бою.
Станом на зараз наче все. Якщо матиму більше деталей – обовʼязково їх додам.
Джерело: блог Остапа Яриша