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    Думки вголос

    Переломний момент війни? Про надання Україні ракетних систем

    • Остап Яриш

      український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

    •  glavcom.ua
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    В США очікують, що тренування ЗСУ займе близько трьох тижнів - Переломний момент війни? Про надання Україні ракетних систем
    В США очікують, що тренування ЗСУ займе близько трьох тижнів
    фото з відкритих джерел

    Українці пообіцяли не використовувати ці системи по цілях на території Росії

    Ок, давайте розберемось про надання Україні РСЗВ. Бачу, що тут не до кінця все ясно, і починають зʼявлятись різні домисли та вільні інтерпретації.

    Отже, скільки і чого надають США? Зараз Білий дім оголосив про надання чотирьох ракетних систем HIMARS. Їхню кількість спеціально уточнили на прес-брифінгу в Пентагоні, це найофіційніша інформація, яка є. До цих систем нададуть ракети з дальністю до 80 км.

    При цьому в США додали, що українці пообіцяли не використовувати ці системи по цілях на території Росії, і що в цьому питанні є цілковита і взаємна довіра.

    Чотири установки, і це все? Ні. Це перший транш, але не останній. Так, як спочатку було з американськими гаубицями M777. Конкретно ці чотири HIMARS вже розташовані в регіоні – далі українських військових мають навчити ними користуватись.

    Скільки це займе часу і коли HIMARS прибудуть в Україну? В США очікують, що тренування ЗСУ займе близько трьох тижнів. У Пентагоні пояснили, що окрім використання новітніх ракетних систем, українців навчать також їх обслуговувати.

    Чи дають ще якісь ракетні системи, крім HIMARS? Так. В міноборони Британії оголосили, що вслід за США передадуть Україні установки американського виробництва MLRS M270 + ракети (також з дальністю дії до 80 км).

    Також в Пентагоні сказали, що на додачу Україна отримала певну кількість радянських та російських РСЗВ від партнерів і союзників, які вона вже використовує в бою.

    Станом на зараз наче все. Якщо матиму більше деталей – обовʼязково їх додам.

    Джерело: блог Остапа Яриша

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ Міноборони війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Переломний момент війни? Про надання Україні ракетних систем