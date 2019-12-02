Порошенко на форумі «Солідарної молоді»: Будьте сміливими, за нами правда!



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Лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко поспілкувався з учасниками молодіжного форуму ВГО «Солідарна молодь»

Україна зараз потребує захисту не менше, ніж у 2014 році, - наголосив п'ятий президент

Шість років тому українська молодь вийшла на Євромайдан, щоб висловити своє рішуче «ні» розвороту України від європейського майбутнього – в бік Російської імперії. І сьогодні Україна знову потребує захисту. Про це під час виступу на форумі «Солідарної молоді» заявив лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко.

«1 грудня 2013-го року мільйони українців вийшли сказати рішуче «так» європейському майбутньому нашої держави. Мільйони українців вийшли сказати рішуче «ні» Путіну і Януковичу, який хотів нас, нашу державу повернути у зону російського впливу, в російську імперію, в Радянський Союз. Першого грудня 13 року я на Банковій на власні очі бачив побитих по-звірячому журналістів і провокаторів, які організовували все це. Для чого вони це робили? Для того, аби залякати українців. Це була їхня тактика», – нагадав Порошенко.

Ця тактика через шість років не змінилася – наголосив Порошенко. «Тільки тепер вони не тільки студентів б’ють, але й кидають за грати кіборгів, добровольців, волонтерів. Спочатку вони отримують незаконні інструкції з Офісу президента, а потім у незаконний спосіб їх реалізують. Нам небайдужа доля нашої країни, і ми не допустимо такої поведінки влади», – застеріг лідер «Європейської солідарності».

«Наша позиція буде державницькою. Ми будемо захищати Україну. Україна зараз потребує захисту не менше, ніж у 14-му році. Коли прямо з університетських аудиторій, прямо з майданівських наметів українська молодь пішла на фронт», – нагадав Порошенко.

«Зараз нашого захисту потребує армія. Я наголошую: лише Збройні сили України – а не якісь папірці меморандумів – є гарантом суверенітету та територіальної цілісності України. З 2014 по 2019 роки армія захистила українську землю. Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів – щоб їх не викреслили з історії», – закликав Петро Порошенко.

Він, зокрема, звернув увагу на ситуацію із кримінальним переслідуванням кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка, якого публічно підтримують і готові взяти на поруки справжні герої АТО, повні кавалери найвищих бойових орденів. Але суспільству активно нав’язується інший образ учасників війни проти російської агресії, їх намагаються принизити, підірвати довіру до армії. І це надзвичайно небезпечно – переконаний Порошенко.

«Не бійтеся. Знаєте, чим ми відрізняємось? З нами правда. Не будьте байдужими. Зараз як ніколи ви потрібні своїй країні. Вірте в Україну. Ми маємо захистити реформи – і рухатися вперед», – закликав Петро Порошенко.