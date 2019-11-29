  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський став президентом України саме завдяки свободі слова — Сюмар

    • Розсилка
    <span>Народна депутатка фракції &laquo;Європейська солідарність&raquo; Вікторія Сюмар</span> - Зеленський став президентом України саме завдяки свободі слова — Сюмар
    Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар

    Сюмар нагадала, що Україна є демократичною країною і саме тому відбулась мирна зміна влади

    Без свободи слова Володимир Зеленський не став би президентом України. Про це заявила народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар, коментуючи заяву нардепки від партії «Слуга народу» Ольги Василевськой-Смаглюк про те, що в Україні «потрібно приглушити свободу слова».

    Сюмар також зазначила, що Україна є демократичною країною і саме тому відбулась мирна зміна влади.

    Вона зауважила, що розробка законопроектів щодо кримінальної відповідальності за «фейк-ньюси» – це небезпечна ініціатива, яка може призвести до обмеження свободи слова в Україні.

    «Хочу нагадати, що в жодній цивілізованій країні немає кримінальної відповідальності за фейк-ньюс. За якими критеріями будуть розрізняти, що є фейком, а що є точкою зору людини? А кримінальна відповідальність за пропаганду, це що таке? Все це дуже оціночні судження. Тому я вбачаю в цьому велику небезпеку», – наголосила Сюмар.

    Раніше повідомлялося, що народна депутатка від «Слуги народу» та колишня журналістка «1+1» Ольга Василевська-Смаглюк виступила за обмеження свободи слова «з поваги до інституту президентства».

    Народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький своєю чергою нагадав колишній журналістці, що коли вона працювала кореспондентом телеканалу «1+1», ніхто не «фільтрував мову» стосовно влади.

    Згодом Василевська-Смаглюк повідомила, що її слова про «приглушення» свободи слова в Україні були вирвані з контексту.

    Європейська солідарність депутат партії права громадян Володимир Зеленський Україна Вікторія Сюмар журналіст партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ