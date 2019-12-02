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    Думки вголос

    Справа Марусі Звіробій може стати політичним фіаско для Зеленського

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Справа Марусі Звіробій може стати політичним фіаско для Зеленського

    Сподіваюся, в ДБР і в суді вистачить розуму...

    Мовою оригіналу

    В 2017-м году в США женщина написала пост с призывом убить президента Дональда Трампа, и было открыто уголовное дело, агенты секретной службы выехали к ней домой и провели ее допрос, материалы передали в прокуратуру. В США - свобода слова, но закон запрещает угрожать убийством президенту, это карается сроком до 5 лет. Но в тюрьму эту женщину не посадили.

    Я считаю недопустимым угрозы президенту Украины.

    Но оснований вламываться в квартиру со спецназом к Марусе Звиробий не было. Подготовки к покушению она не вела, в чем состав преступления? Вызовите на допрос повесткой, проговорите. Что вы хотели найти на обыске? Пули с надписью «Зе»? СБУ показала, что может послать «Альфу» к кому угодно даже без анализа есть какая-то угроза или нет.

    С такой же проблемой столкнулся и предшественник Зеленского Петр Порошенко. Чтобы предъявить какой-то состав преступления Надежде Савченко, наши спецслужбы задокументировали целую операцию, и специально передали ей нелегальное оружие. Это и стало уликой, но данное дело, впрочем, уже развалилось.

    В Украине должностные лица от угроз никак не защищены. И президент Зеленский с этими угрозами борется очень выборочно. Вот Андрей Портнов угрожает прокурору Генпрокуратуры - ну и где спецназ? Куда попрятались? Понятное дело, что Портнова - делового партнера главы Офиса президента Богдана, никто и пальцем не посмеет тронуть. Хотя его угрозы прокурору куда сильнее дискредитируют государство, чем угрозы Маруси.

    Если бы в США президент сам определял, кто преступник и кто должен быть осужден, то это дело быстро развалилось бы в суде, и потому что в США работает закон. Если закон не работает, то президент должен быть готовым - также как он дает оценки кому-то, так оценки могут давать и ему самому.

    Ведите себя по закону.

    Выстраивайте работу институтов власти и коммуникацию с обществом так, чтобы не подрывать противоречивой информацией изнутри страну, которая ведет войну - и не будет столько эмоций.

    А если говорить по-новому, а вести себя по каким-то понятиям далеким от закона - то придется еще многое о себе выслушать. В стране, где свергли узурпатора Януковича, в стране, которая с оружием в руках ведет борьбу с крупнейшей в мире тиранией Путина, фигура президента еще долго не будет неприкасаемой «священной коровой». С этим надо учиться жить. Авторитет в обществе надо зарабатывать каждый день.

    Надеюсь, в ГБР и в суде хватит ума не применять какие-то санкции к Марусе, и дело просто закроют и снимут претензии - иначе оно станет политическим фиаско для власти. За такое сажать нельзя.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко СБУ США закон Володимир Зеленський президент влада Андрій Богдан Андрій Портнов Маруся Звіробій
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