«Москва» ще пливе, стверджує міноборони РФ. А Путін досі не прокоментував

Путін досі не спромігся прокоментувати пожежу на крейсері «Москва», а міноборони РФ не знає, що стало причиною пожежі

Кремль відмовляється коментувати обстріл українськими ракетами «Нептун» ракетного крейсера «Москва»

Президент Росії Володимир Путін уже дізнався про підбитий українськими ракетами корабель-флагман Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють Telegram-канали російських ЗМІ.

Так, видання «РБК» передало слова прессекретаря хазяїна Кремля Дмитра Пєскова про поінформування Путіна. Втім, як саме Путін відреагував на втрату головного корабля Чорноморського флоту, його речник не знає.

«Не можу сказати вам нічого. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу», – єдине, що зміг сказати журналістам Пєсков.

Також прессекретар президента Росії заявив, що Кремль поки що не буде коментувати інцидент із ракетним крейсером «Москва». «Це питання до міністерства оборони», – скинув Пєсков відповідальність на військових.

Військове відомство ж, як повідомляє РІА «Новості», продовжує стверджувати, що крейсер «Москва» не затонув, а «зберігає плавучість». Пожежа на кораблі триває, але нібито локалізована, «відкритого вогню немає».

Також фахівці міноборони Росії заявили, що основне ракетне обладнання на «Москві» не постраждало внаслідок пожежі. А от що стало причиною самої пожежі – назвати не можуть навіть військові.

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник голови президентської канцелярії Олексій Арестович.

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.