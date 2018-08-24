Порошенко нагородив орденом «За заслуги» п'ятьох іноземців
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Розсилка
Іноземці отримали ордени «за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави
Президент Петро Порошенко нагородив орденом “За заслуги” ІІІ ступеня п’ятьох громадян іноземних держав.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається у документі, іноземці отримали ордени «за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську та гуманістичну діяльність».
Орден «За заслуги» III ступеня отримали координатор групи з міжпарламентських зв’язків Італії з Україною Алла Паоло; архієпископ Західної єпархії Української православної церкви (США) Даниїл Зелінський, керівник Центру української культури у місті Таллінн (Естонська Республіка) Анатолій Лютюк.
Також президент нагородив орденом зовнішньополітичного референта фракції ХДС/ХСС Бундестагу (Німеччина) Ханса-Йоахима Фаленскі та президента Українського конгресового комітету Америки (США) Андрія Футея.
Раніше повідомлялося, що Порошенко нагородив 136 військових.