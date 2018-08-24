Порошенко нагородив 136 військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звання Герой України присвоєно лейтенанту Володимиру Сосніну

Президент сьогодні присвоїв звання Герой України двом військовим, одному з них - посмертно

Президент Петро Порошенко нагородив державними нагородами 136 військовослужбовців.

Відповідний указ №239/2018 оприлюднено на сайті Глави держави.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєні «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Президент, зокрема, нагородив військових орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» II і III ступенів, а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Загалом нагороди отримали 136 військовослужбовців.

Також Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» лейтенанту Олегу Довгому посмертно та лейтенанту Володимиру Сосніну. Почесне звання військові отримали за особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі

Дві «Золоті зірки» – два ордени удостоєним звання Героїв України офіцерам – лейтенантам Олегу Довгому та Володимиру Сосніну.



Під час Параду до Дня Незалежності орден Олега Довгого передав батькам загиблого Героя – Валентині Петрівні та Іванові Івановичу.



Герої не вмирають! pic.twitter.com/PN8r9wxcLu — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 августа 2018 г.

Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.