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    Порошенко нагородив 136 військових

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    <span>Звання Герой України присвоєно лейтенанту Володимиру Сосніну</span> - Порошенко нагородив 136 військових
    Звання Герой України присвоєно лейтенанту Володимиру Сосніну

    Президент сьогодні присвоїв звання Герой України двом військовим, одному з них - посмертно

    Президент Петро Порошенко нагородив державними нагородами 136 військовослужбовців.

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    Відповідний указ №239/2018 оприлюднено на сайті Глави держави.

    Як зазначається у документі, нагороди присвоєні «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

    Президент, зокрема, нагородив військових орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» II і III ступенів, а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

    Загалом нагороди отримали 136 військовослужбовців.

    Також Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» лейтенанту Олегу Довгому посмертно та лейтенанту Володимиру Сосніну. Почесне звання військові отримали за особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі

    Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

    Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

    Серед нововведень була й участь військової авіації.

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